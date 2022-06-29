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В СКО откроют учебно-лабораторный корпус и налаживают сотрудничество с университетом Аризоны

презентация Фото: пресс-служба акимата СКО
В ходе пресс-конференции на СЦК глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поделился планами по развитию сфер образования и здравоохранения, передает Zakon.kz.

В этом году обновится материально-техническая база 83 школ. Приобретают 28 предметных кабинетов для школ и 29 школьных автобусов. В данное время капитальный ремонт идет в 27 школах на 2,4 млрд тенге.

образование

Фото: пресс-служба акимата СКО

В этом году откроется современный учебно-лабораторный корпус для местного университета. По поручению главы государства идет активное сотрудничество с университетом Аризоны, который входит в топ 100 ВУЗов мира. В Петропавловске строят четыре общежития на 1,6 тыс. мест.

фото

Фото: пресс-служба акимата СКО

Увеличивается количество грантов. За счет этого снижается отток выпускников школ. За пять лет снизился в два раза. Количество выпускников, поступивших в ВУЗы РК, возросло с 39 до 72%. Также увеличилось количество выпускников, поступивших на грант.

здравоохранение

Фото: пресс-служба акимата СКО

На обновление медтехники за пять лет выделено 14 млрд тенге. Закуплено две тысячи единиц различных медицинских аппаратов. Это позволило решить вопрос нехватки маммографов, ангиографов, рентген и УЗИ аппаратов. Намного улучшилась ситуация по оснащению больниц МРТ и компьютерными томографами. В этом году поставят МРТ для детской больницы.

По области в два раза снижена заболеваемость туберкулезом. Смертность от туберкулеза снизилась на 30%, от онкологии – на 15%.

Идет строительство многопрофильной больницы и двух поликлиник.

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Елена Беляева
Северо-Казахстанская область
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