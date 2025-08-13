100 студентов из Турции будут обучаться в СКО по программам двойного диплома Университета Аризоны

В Северо-Казахстанской области развивается новое направление в высшем образовании – ежегодно до 100 студентов из Турции будут обучаться по программам двойного диплома Университета Аризоны.

Это стало возможным благодаря соглашению между Kozybayev University и международной компанией Eurostar Overseas Education Consultancy, которая более 20 лет помогает студентам выбирать лучшие университеты и организует международные образовательные программы.

Фото: акимат СКО

Соглашение направлено на расширение международного сотрудничества в сфере образования и укрепление статуса Kozybayev University как глобального академического центра. Согласно достигнутым договоренностям, выпускники турецких школ будут проходить обучение на факультете Foundation. В течение одного года они будут изучать английский язык и готовиться к поступлению на образовательные программы двойного диплома с Университетом Аризоны, реализуемые на базе Kozybayev University.

Фото: акимат СКО

Специалисты отмечают, что интерес к международным образовательным программам, реализуемым совместно с Университетом Аризоны, продолжает расти. В 2025 году на них поступили уже более 350 студентов, из которых 153 выбрали обучение по системе двойного диплома. ВУЗ уже успешно привлекает студентов из Китая и США, а теперь расширяет свои горизонты, приглашая абитуриентов из Турции.

Фото: акимат СКО

Важную роль в развитии международных образовательных программ играет поддержка Министерства науки и высшего образования РК, обеспечивающая интеграцию казахстанских вузов в мировое академическое пространство. Значимость сотрудничества между двумя странами в этой сфере недавно также подчеркнул президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Турцию. Глава государства отметил, что прочные исторические и культурные связи создают надежную основу для дальнейшего укрепления партнерства.