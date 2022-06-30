Утверждены коды органов госдоходов новых областей Казахстана

Приказом министра финансов РК от 27 июня 2022 года внесены изменения в коды органов государственных доходов, в частности, добавлены коды недавно образованных новых областей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно.

В информационных системах перерегистрация налогоплательщиков будет проведена автоматически. Также автоматически будут обновлены адреса, по которым зарегистрированы контрольно-кассовые машины (ККМ).

Новые коды необходимы для предоставления налоговой отчетности и уплаты налогов.

ДГД по области Жетісу 7001

УГД по Аксускому району 7002

УГД по Алакольскому району 7003

УГД по Каратальскому району 7004

УГД по Кербулакскому району 7005

УГД по Коксускому району 7006

УГД по Панфиловскому району 7007

УГД по Сарканскому району 7008

УГД по Ескельдинскому району 7009

УГД по городу Талдыкоргану 7010

УГД по городу Текели 7011

ДГД по области Абай 7101

УГД по Абайскому району 7102

УГД по Аягозскому району 7103

УГД по Бескарагайскому району 7104

УГД по Бородулихинскому району 7105

УГД по Жарминскому району 7106

УГД по городу Курчатову 7107

УГД по Урджарскому району 7108

УГД по Кокпектинскому району 7109

УГД по району Ақсуат 7110

УГД по городу Семею 7111

ДГД по области Ұлытау 7201

УГД по Жанааркинскому району 7202

УГД по Улытаускому району 7203

УГД по городу Жезказгану 7204

УГД по городу Каражалу 7205

УГД по городу Сатпаеву 7206.

А также:

УГД по городу Қонаев ДГД по Алматинской области 0913.

УГД по району Самар ДГД по ВКО 1824.

УГД по району Әлихан Бөкейхан ДГД по Карагандинской области 3019.