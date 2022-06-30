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Законодательство РК

Утверждены коды органов госдоходов новых областей Казахстана

коды органов госдоходов новых областей Фото: Zakon.kz
Приказом министра финансов РК от 27 июня 2022 года внесены изменения в коды органов государственных доходов, в частности, добавлены коды недавно образованных новых областей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно.

В информационных системах перерегистрация налогоплательщиков будет проведена автоматически. Также автоматически будут обновлены адреса, по которым зарегистрированы контрольно-кассовые машины (ККМ).

Новые коды необходимы для предоставления налоговой отчетности и уплаты налогов.

ДГД по области Жетісу 7001

  • УГД по Аксускому району 7002

  • УГД по Алакольскому району 7003

  • УГД по Каратальскому району 7004

  • УГД по Кербулакскому району 7005

  • УГД по Коксускому району 7006

  • УГД по Панфиловскому району 7007

  • УГД по Сарканскому району 7008

  • УГД по Ескельдинскому району 7009

  • УГД по городу Талдыкоргану 7010

  • УГД по городу Текели 7011

ДГД по области Абай 7101

  • УГД по Абайскому району 7102

  • УГД по Аягозскому району 7103

  • УГД по Бескарагайскому району 7104

  • УГД по Бородулихинскому району 7105

  • УГД по Жарминскому району 7106

  • УГД по городу Курчатову 7107

  • УГД по Урджарскому району 7108

  • УГД по Кокпектинскому району 7109

  • УГД по району Ақсуат 7110

  • УГД по городу Семею 7111

ДГД по области Ұлытау 7201

  • УГД по Жанааркинскому району 7202

  • УГД по Улытаускому району 7203

  • УГД по городу Жезказгану 7204

  • УГД по городу Каражалу 7205

  • УГД по городу Сатпаеву 7206.

А также:

  • УГД по городу Қонаев ДГД по Алматинской области 0913.

  • УГД по району Самар ДГД по ВКО 1824.

  • УГД по району Әлихан Бөкейхан ДГД по Карагандинской области 3019.

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