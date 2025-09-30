Утверждены коды органов государственных доходов
Министр финансов приказом от 18 сентября 2025 года утвердил коды органов государственных доходов РК, сообщает Zakon.kz.
Коды органов государственных доходов
- Комитет государственных доходов МФ РК – 0101.
- Департамент государственных доходов по Акмолинской области – 0301.
- Департамент государственных доходов по Актюбинской области – 0601.
- Департамент государственных доходов по Алматинской области – 0901.
- Департамент государственных доходов по Атырауской области – 1501.
- Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области – 1801.
- Департамент государственных доходов по Жамбылской области – 2101.
- Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области – 2701.
- Департамент государственных доходов по Карагандинской области – 3001.
- Департамент государственных доходов по Кызылординской области – 3301.
- Департамент государственных доходов по Костанайской области – 3901.
- Департамент государственных доходов по Мангистауской области – 4301.
- Департамент государственных доходов по Павлодарской области – 4501.
- Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области – 4801.
- Департамент государственных доходов по Туркестанской области – 5801.
- Департамента государственных доходов по городу Шымкенту – 5901.
- Департамент государственных доходов по городу Алматы – 6001.
- Департамент государственных доходов по городу Астане – 6201.
- Департамент государственных доходов по области Жетысу – 7001.
- Департамент государственных доходов по области Абай – 7101.
- Департамент государственных доходов по области Улытау – 7201.
Также утверждены коды районных управлений.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
