#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
548.79
643.02
6.63
Право

Утверждены коды органов государственных доходов

Министерство финансов РК, МФ РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:42 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр финансов приказом от 18 сентября 2025 года утвердил коды органов государственных доходов РК, сообщает Zakon.kz.

Коды органов государственных доходов

  • Комитет государственных доходов МФ РК – 0101.
  • Департамент государственных доходов по Акмолинской области – 0301.
  • Департамент государственных доходов по Актюбинской области – 0601.
  • Департамент государственных доходов по Алматинской области – 0901.
  • Департамент государственных доходов по Атырауской области – 1501.
  • Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области – 1801.
  • Департамент государственных доходов по Жамбылской области – 2101.
  • Департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области – 2701.
  • Департамент государственных доходов по Карагандинской области – 3001.
  • Департамент государственных доходов по Кызылординской области – 3301.
  • Департамент государственных доходов по Костанайской области – 3901.
  • Департамент государственных доходов по Мангистауской области – 4301.
  • Департамент государственных доходов по Павлодарской области – 4501.
  • Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области – 4801.
  • Департамент государственных доходов по Туркестанской области – 5801.
  • Департамента государственных доходов по городу Шымкенту – 5901.
  • Департамент государственных доходов по городу Алматы – 6001.
  • Департамент государственных доходов по городу Астане – 6201.
  • Департамент государственных доходов по области Жетысу – 7001.
  • Департамент государственных доходов по области Абай – 7101.
  • Департамент государственных доходов по области Улытау – 7201. 

Также утверждены коды районных управлений.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Работа спецподразделений МВД по борьбе с семейно-бытовым насилием: утверждено положение
11:27, 29 сентября 2025
Работа спецподразделений МВД по борьбе с семейно-бытовым насилием: утверждено положение
Министерству промышленности добавили ряд функций
09:56, 25 сентября 2025
Министерству промышленности добавили ряд функций
Как покупателям заставить продавцов соблюдать правила торговли: у вас – товар, у нас – КоАП
19:22, 18 сентября 2025
Как покупателям заставить продавцов соблюдать правила торговли: у вас – товар, у нас – КоАП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: