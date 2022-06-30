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Совместное заседание палат Парламента РК – онлайн-трансляция

совместное заседание палат Парламента РК, онлайн-трансляция Фото: primeminister.kz
В Нур-Султане в 10:00 началось совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал 23 июня.

В повестку дня совместного заседания палат Парламента РК внесены вопросы:

  1. О предложении президента РК Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил РК для участия в миссиях ООН.

  2. О закрытии второй сессии Парламента РК седьмого созыва и парламентских каникулах.

Предыдущее совместное заседание палат Парламента Казахстана прошло 20 июня.

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Динара Халдарова
Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Казахстан
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