Совместное заседание палат Парламента РК – онлайн-трансляция
Фото: primeminister.kz
В Нур-Султане в 10:00 началось совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал 23 июня.
В повестку дня совместного заседания палат Парламента РК внесены вопросы:
О предложении президента РК Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил РК для участия в миссиях ООН.
О закрытии второй сессии Парламента РК седьмого созыва и парламентских каникулах.
Предыдущее совместное заседание палат Парламента Казахстана прошло 20 июня.
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