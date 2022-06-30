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ПРАВМЕДИА: консультация экспертов по семейному праву

семейное право Фото: pixabay
Смотрите прямой эфир-консультацию по вопросам из области семейного права. В каждой семье могут возникать разногласия. Часть из них люди успешно разрешают самостоятельно, но по отдельным вопросам нужна помощь юриста, передает Zakon.kz.

К примеру, это могут быть имущественные споры между супругами или другими членами семьи, признание недействительными сделок, заключенных одним из супругов, раздел имущества, расторжение брака, вопросы воспитания детей, усыновления, лишения родительских прав, заключение брачного договора и множество других.

Cпикеры:

  • Ренат Кадыров, партнер Юридического бюро ALPHA Legal, основатель интернет-проектов БРАКОРАЗВОД.КЗ и НАСЛЕДСТВО.КЗ, с 2008 года модератор Казахстанского юридического форума, основатель и Председатель ПЮК «Альянс».

  • Евгений Кокшенев, частнопрактикующий юрист с 20-летним опытом работы, модератор Казахстанского юридического форума, основатель ПЮК «Альянс».

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