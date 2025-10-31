"Народный юрист" в действии: павлодарцы выстраивались в очередь за бесплатными консультациями

За один день сотни павлодарцев обратились за помощью к бесплатным адвокатам, нотариусам и представителям госорганов, передает Zakon.kz. С помощью акции люди решали жилищные, земельные и семейные вопросы, а юристы взяли наиболее сложные дела на личный контроль.

Общереспубликанская акция "Народный юрист" проводится с 2016 года и доказала свою востребованность среди казахстанцев. Возможность получить консультацию от представителей всех государственных органов в одном месте делает ее особенно полезной для граждан. С момента запуска в Павлодарской области здесь за помощью обратились сотни жителей региона.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Павлодарка Галина Германенко пришла проконсультироваться по квартирному вопросу. Об акции "Народный юрист" она узнала через Instagram.

"Моя дочка разошлась с мужем, теперь возник вопрос раздела жилья. У них однокомнатная квартира: половина принадлежит дочери, половина – бывшему мужу. Теперь будем обращаться в суд. Специалисты все объяснили понятно и толково, пообещали предоставить бесплатного адвоката", – рассказала пенсионерка.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Житель Майского района Меирболат Азнабаев обратился по поводу самозахвата частного дома без его ведома.

"Трехкомнатный дом находится в селе Акшиман. Ранее обращался к адвокатам, но безуспешно. Теперь надеюсь, помогут и проконсультируют, предоставят грамотного специалиста", – поделился он.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

По словам руководителя Департамента по управлению земельными ресурсами Павлодарской области Аяна Бексеитова, жители часто обращаются по земельным вопросам, особенно во время работы по возвращению участков в оборот.

Он добавил, что нередко поступают обращения по поводу самовольного захвата государственных земель.

"Если речь идет о соседях, захвативших участок, мы действуем по Земельному кодексу. Гражданин может истребовать свой участок из чужого незаконного владения. В таких случаях направляем заявителей в суд", – отметил он.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

По его словам, в 2025 году по области поставлена задача вернуть в оборот 130 тысяч гектаров земель. За девять месяцев план выполнен. Возврат сельхозземель – процесс сложный: возвращаются участки, ранее предоставленные, но не используемые по целевому назначению. В целом по области динамика положительная.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Руководитель отдела по правопросветительской работе и оказанию юридических услуг Департамента юстиции Павлодарской области Аскар Сергазинов отметил, что цель акции – помочь жителям области в решении насущных правовых вопросов.

"Больше всего обращений касается коммунальной сферы, земельных отношений, а также вопросов юстиции: взыскание алиментов, задолженности, оформление наследства. Если вопрос невозможно решить сразу, специалисты берут его на контроль и продолжают работу в комплексном формате. Мы разъясняем, как оформить документы и какие шаги предпринять, чтобы человек не терял времени", – пояснил он.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Организаторами акции выступили Генеральная прокуратура РК, Министерство юстиции, органы государственной власти, сетевое издание Zakon.kz, информационная система PRG., сетевое издание Prosud.kz, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Прокурор Павлодарской области Алмат Байшулаков подчеркнул, что спектр обращений граждан широк – от административных и гражданских до семейно-бытовых, жилищных и трудовых вопросов.

По словам организаторов, акция показала, что спрос на понятную и доступную юридическую помощь в регионе огромный.