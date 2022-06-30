Мотоциклисты перевозили более 10 кг марихуаны в Жамбылской области

На участке дороги Шу – Мерке остановили двух мотоциклистов с пассажиром – один житель Шуского района и два жителя Мойынкумского района, передает Zakon.kz.

У задержанных обнаружили и изъяли два мешка с высушенной марихуаной весом 10 кг 600 грамм. Подозреваемые дали признательные показания. Они водворены в ИВС города Шу.

По факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК — «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере».

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.