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Происшествия

100 кг марихуаны обнаружили под сеном в Жамбылской области

наркотики, марихуана , фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 09:25 Фото: МВД РК
100 кг высушенной марихуаны нашли полицейские на территории фермерского хозяйства в городе Шу Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД, тайник обнаружился под сеном. По словам работника, наркотики принадлежат владельцу хозяйства.

"При допросе он пояснил, что наркотическое вещество принадлежало владельцу хозяйства, которого задержали ранее в Караганде по подозрению в хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере. Проводится досудебное расследование", – сообщил представитель комитета по противодействию наркопреступности Медет Смагулов.

26 декабря 2024 года в Актюбинской области огласили приговор учителю истории и зубному технику. Их обвинили в изготовлении наркотиков. Также выяснилось, что под руководством педагога дантист совершил убийство свидетеля их промысла.

Андрей Дюсупов
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