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75% инженерных систем в Актау устарели

инженерные сети работы Актау Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В Актау до 2025 года будет модернизировано 918 км инженерных сетей. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передает Zakon.kz.

Как известно, в Актау с момента основания не проводились комплексные работы по обновлению систем питьевой воды, канализации и тепловых сетей. 75% из них на сегодняшний день устарели и подлежат ремонтным работам.

В среднем, из-за плохого качества инженерных сетей в городе в год происходит около 1500 аварий, что в свою очередь негативно отражается на обеспечении населения водой и теплом.

По словам главы региона, в целях решения данного вопроса до 2025 года планируется провести модернизацию 918 км инженерных сетей в 24 микрорайонах.

инженерные сети Актау ремонт

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Общая протяженность инженерных сетей в городе составляет 1232 км. Из них водопроводные сети – 437,8 км, канализация – 329,6 км, отопление – 464,4 км.

Уже в этом году начнутся ремонтные работы тепловых сетей в двух микрорайонах – 3а и 3б. Кроме того, на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация для работ по модернизации водопроводных и канализационных сетей в 1-6 микрорайонах.

Как отметил аким области, после окончания данных видов работ коммунальным службам удастся значительно сократить порывы инженерных сетей и улучшить подачу питьевой воды и тепла для населения.

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Анастасия Московчук
Ногаев Нурлан Актау Мангистауская область
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