Названы продукты, которые утоляют жажду

В жару стоит пересмотреть свое питание, отмечают специалисты. Главное правило – избегать тяжелой и жирной пищи, которая требует от организма много энергии для переваривания, передает Zakon.kz.

Выбирайте легкие блюда, в меню обязательно должны быть холодные супы. Окрошка, свекольник, уха, томатный суп гаспачо. Врач-диетолог Анна Басова

Лучший вариант для летнего перекуса — свежий огурец. По мнению диетолога, он не только отлично утоляет жажду, но и охлаждает организм, пишет mosregtoday.ru.

Еще следует включить в свое меню кабачки. В них содержатся витамины B и C, минеральные соли, магний, кальций, калий.

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Киви поможет восполнить водный баланс в организме. Фрукт состоит из воды более чем на 80%. Также в киви содержится много витамина С.