Названы продукты, которые утоляют жажду
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В жару стоит пересмотреть свое питание, отмечают специалисты. Главное правило – избегать тяжелой и жирной пищи, которая требует от организма много энергии для переваривания, передает Zakon.kz.
Выбирайте легкие блюда, в меню обязательно должны быть холодные супы. Окрошка, свекольник, уха, томатный суп гаспачо.Врач-диетолог Анна Басова
Лучший вариант для летнего перекуса — свежий огурец. По мнению диетолога, он не только отлично утоляет жажду, но и охлаждает организм, пишет mosregtoday.ru.
Еще следует включить в свое меню кабачки. В них содержатся витамины B и C, минеральные соли, магний, кальций, калий.
Топ-5 напитков, от которых стоит отказаться в жару
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