Топ-10 самых высоких гор в мире

В такие знойные летние дни особенно сильно хочется подняться повыше, туда, где прохладно круглый год. Zakon.kz предлагает короткое виртуальное путешествие по самым высоким вершинам мира.

Девять из 10 самых высоких вершин мира расположены в горной цепи Гималаи, и только одна из них – в горной системе Каракорум. За 40 лет в гималайских экспедициях участвовал 251 казахстанец, из них 172 казахстанца побывали на вершинах, поэтому нашим соотечественникам не понаслышке знакомо, что такое покорять высоты и какой ценой это дается.

Эверест (или Джомолунгма, 8848 метров)

Самая высокая точка Земли находится на границе Китая и Непала в горной системе Гималаи. Для каждого профессионального альпиниста покорить Эверест – главная цель жизни. Подъем на вершину занимает около двух месяцев — с акклиматизацией и установкой лагерей. Потеря массы за восхождение — в среднем 10-15 кг. Сегодня есть немало альпинистских маршрутов для подъема на Эверест, среди них особой трудностью выделяется так называемый казахстанский маршрут. 8 и 9 мая 1982 года трое казахстанцев – Казбек Валиев, Валерий Хрищатый, Юрий Голодов – достигли вершины, взобравшись по уникальному маршруту, пройденному впервые в истории человечества. Первым казахом — покорителем Эвереста является мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РК по альпинизму Казбек Валиев.

Фото: казахстанцы на Эвересте, фото – из архива В. Хрищатого

А первыми людьми в истории, покорившими Эверест – непалец Тенцинг Норгей и новозеландец сэр Эдмунд Хиллари. Они взошли на вершину через Южное седло 29 мая 1953 года.

Слева – один из двух первовосходителей на Эверест, новозеландец сэр Эдмунд Хиллари, справа – первый казах — покоритель Эвереста, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РК по альпинизму Казбек Валиев

Казахстанские альпинисты неоднократно возвращались на Эверест, в 1992 году японские альпинисты пригласили казахстанцев поучаствовать в совместном восхождении на вершину с северной стороны по длинному гребню, ранее не хоженому, казахстанцам пришлось спасать жизнь японских коллег.

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Чогори (или К-2, 8611 метров)

Фото: Zakon.kz

Вторая по высоте гора мира Чогори является самым северным восьмитысячником планеты. Расположена она границе Пакистана и Китая к северо-западу от Гималаев, в горной системе Каракорум. Чогори известна как «Дикая гора» из-за чрезвычайной сложности восхождения. По данным на июнь 2018 года, уровень смертности на ней составил 23% на 367 попыток восхождения.

Первой достигла вершины К2 итальянская экспедиция 1954 года под руководством Ардито Дезио. 31 июля итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Акилле Компаньони первыми поднялись на вершину К2. В 1993 году легендарный казахстанский альпинист Анатолий Букреев также покорил эту сложную вершину вместе с немецкими альпинистами. На Букреева легла техническая обработка всех наиболее опасных участков верхней части маршрута (провешивание перил в «бутылочном горлышке»).

Канченджанга (8586 метров)

Фото: Siegmund Stiehler. Собственная работа

Горный массив Канченджанга стал первым восьмитысячником, который покорился легендарному казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву. В феврале 1989 года наш соотечественник в составе второй советской гималайской экспедиции (первая была в 1982 году) успешно прошел траверс четырех вершин массива Канченджанги (с запада на юг: Ялунг-Канг (8505) — Главная (8586) — Средняя (8478) — Южная (8491).

Третий по высоте восьмитысячник в мире расположен в Гималаях на границе Индии и Непала. Первое успешное восхождение было совершено 25 мая 1955 года участниками британской экспедиции Джорджем Бэндом и Джо Брауном.

На сегодняшний день на Канченджангу проложены 11 различных маршрутов восхождения (не учитывая вариант Бюлера 1988 года).

Лхоцзе (8516 метров)

Фото: Chorten silhouetted by Lhotse & Everest, picture taken on Sagamartha Trek in Nepal

Четвертая по высоте гора мира находится недалеко от Эвереста. Первое восхождение на вершину Лхоцзе было совершено 18 мая 1956 года швейцарцами Эрнстом Райссом и Фрицем Лухзингером в ходе швейцарской экспедиции на Эверест 1956 года по Западной стене (классический маршрут). На Лхоцзе проложено наименьшее число маршрутов по сравнению с другими восьмитысячниками планеты. Из казахстанцев дважды покорял эту вершину Букреев.

Макалу (8485 метров)

Фото: Ben Tubby. Оriginally posted to Flickr as Makalu

Еще одна «соседка» Эвереста, входящая в Топ-5 самых высоких горных вершин, известна своим суровым нравом. Макалу – один из самых трудных восьмитысячников для восхождения, успеха добиваются менее 30% экспедиций. Первыми покорителями вершины стала сильная французская экспедиция под руководством Жана Франко, альпинисты сделали это 15-17 мая 1955 года.

Казахстанец Денис Урубко вместе с итальянцем Симоне Моро записали на свой счет первое зимнее покорение Макалу. Это событие случилось в 2009 году, ранее здесь был и Букреев.

Чо-Ойю (8188 метров)

Фото: own photograph --Uwe Gille

Шестая по высоте гора мира, расположенная в Гималаях, также хорошо знакома казахстанским альпинистам, наши соотечественники не раз покоряли эту вершину. Особняком стоит экспедиция 1996 года, когда пять казахстанцев совместно с японцами покорили вершину по классическому маршруту без кислорода, двое из них впервые поднялись на такую высоту. Тогда казахстанцы не только покорили вершину, но и спускали с нее японского альпиниста, который потерял сознание на высоте.

Первое в мире восхождение на Чо-Ойю датируется 19 октября 1954 года. Его успешно совершили члены австрийской экспедиции Херберт Тихи, Йозеф Йехлер и непалец Пазанг Дава Лама.

Дхаулагири (8167 метров)

Фото: Solundir

Первая чисто казахстанская гималайская экспедиция состоялась в мае 1991 года именно на седьмую по высоте точку мира – Дхаулагири. Казахстанские альпинисты решили подняться по западной части стены, где еще не ступала нога человека. Девять наших соотечественников, в том числе знаменитый альпинист Анатолий Букреев, с легкостью справились с этим маршрутом. Этот маршрут был на тот момент новым и стал чисто казахстанским.

Первыми людьми, совершившими восхождение на эту гору, стали участники швейцарско-австрийской экспедиции. Покорение состоялось 13 мая 1960 года.

Манаслу (8163 метра)

Фото: Ben Tubby

Манаслу считается опасным пиком, так как уровень смертности альпинистов здесь достаточно высок, он составляет 17,8% за историю восхождений.

С Манаслу связаны не самые приятные воспоминания для казахстанского альпинизма. С обретением Казахстаном независимости отечественным альпинистам покорить восьмую по величине вершину мира удалось только со второго раза, в 1995 году. Первое в мире восхождение на Манаслу совершили японец Тосио Иманиси и непалец Гьялзен Норбу.

Нангапарбат (8125 метров)

Фото: Tahsin Anwar Ali

Девятый по высоте восьмитысячник мира входит в Топ-3 самых опасных для восхождения восьмитысячников по статистике несчастных случаев. Горный массив Нангапарбат находится в Пакистане, на северо-западном краю Западных Гималаев.

3 июля 1953 года первое успешное восхождение на Нангапарбат совершил участник немецко-австрийской экспедиции Герман Буль. Это был не имевший до того времени аналогов эпизод в истории покорения восьмитысячников.

Аннапурна I (8091 метр)

Фото: Martin Cox

Завершает список самых больших горных вершин наиболее опасный восьмитысячник мира – Аннапурна I. В то же время именно Аннапурна стала первым восьмитысячником, на который поднялся человек — в 1950 году успеха добилась французская экспедиция.

Горный массив Аннапурна находится в Центральном Непале и является частью южного отрога Главного Гималайского хребта.

А вот для казахстанского альпинизма эта вершина связана с трагедией. Зимой 1997-1998 годов Букреев в связке с Симоне Моро запланировал пройти в альпийском стиле маршрут Бонингтона по Южной стене на Аннапурну. В случае успеха восхождение стало бы одной из значимых вех в истории покорения гималайских вершин, однако 25 декабря 1997 года, на высоте 6300-6350 м, во время очередной обработки нового маршрута на альпинистов сошла снежная лавина. Тело Букреева так и не удалось найти.