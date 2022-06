Топ-10 самых высоких гор в мире

Девять из 10 самых высоких вершин мира расположены в горной цепи Гималаи, и только одна из них – в горной системе Каракорум. За 40 лет в гималайских экспедициях участвовал 251 казахстанец, из них 172 казахстанца побывали на вершинах, поэтому нашим соотечественникам не понаслышке знакомо, что такое покорять высоты и какой ценой это дается.

Самая высокая точка Земли находится на границе Китая и Непала в горной системе Гималаи. Для каждого профессионального альпиниста покорить Эверест – главная цель жизни. Подъем на вершину занимает около двух месяцев — с акклиматизацией и установкой лагерей. Потеря массы за восхождение — в среднем 10-15 кг. Сегодня есть немало альпинистских маршрутов для подъема на Эверест, среди них особой трудностью выделяется так называемый казахстанский маршрут. 8 и 9 мая 1982 года трое казахстанцев – Казбек Валиев, Валерий Хрищатый, Юрий Голодов – достигли вершины, взобравшись по уникальному маршруту, пройденному впервые в истории человечества. Первым казахом — покорителем Эвереста является мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РК по альпинизму Казбек Валиев.

А первыми людьми в истории, покорившими Эверест – непалец Тенцинг Норгей и новозеландец сэр Эдмунд Хиллари. Они взошли на вершину через Южное седло 29 мая 1953 года.

Казахстанские альпинисты неоднократно возвращались на Эверест, в 1992 году японские альпинисты пригласили казахстанцев поучаствовать в совместном восхождении на вершину с северной стороны по длинному гребню, ранее не хоженому, казахстанцам пришлось спасать жизнь японских коллег.

Вторая по высоте гора мира Чогори является самым северным восьмитысячником планеты. Расположена она границе Пакистана и Китая к северо-западу от Гималаев, в горной системе Каракорум. Чогори известна как «Дикая гора» из-за чрезвычайной сложности восхождения. По данным на июнь 2018 года, уровень смертности на ней составил 23% на 367 попыток восхождения.

Первой достигла вершины К2 итальянская экспедиция 1954 года под руководством Ардито Дезио. 31 июля итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Акилле Компаньони первыми поднялись на вершину К2. В 1993 году легендарный казахстанский альпинист Анатолий Букреев также покорил эту сложную вершину вместе с немецкими альпинистами. На Букреева легла техническая обработка всех наиболее опасных участков верхней части маршрута (провешивание перил в «бутылочном горлышке»).

Горный массив Канченджанга стал первым восьмитысячником, который покорился легендарному казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву. В феврале 1989 года наш соотечественник в составе второй советской гималайской экспедиции (первая была в 1982 году) успешно прошел траверс четырех вершин массива Канченджанги (с запада на юг: Ялунг-Канг (8505) — Главная (8586) — Средняя (8478) — Южная (8491).

Третий по высоте восьмитысячник в мире расположен в Гималаях на границе Индии и Непала. Первое успешное восхождение было совершено 25 мая 1955 года участниками британской экспедиции Джорджем Бэндом и Джо Брауном.

На сегодняшний день на Канченджангу проложены 11 различных маршрутов восхождения (не учитывая вариант Бюлера 1988 года).

Фото: Chorten silhouetted by Lhotse & Everest, picture taken on Sagamartha Trek in Nepal