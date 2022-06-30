Топ-10 самых высоких гор в мире
Девять из 10 самых высоких вершин мира расположены в горной цепи Гималаи, и только одна из них – в горной системе Каракорум. За 40 лет в гималайских экспедициях участвовал 251 казахстанец, из них 172 казахстанца побывали на вершинах, поэтому нашим соотечественникам не понаслышке знакомо, что такое покорять высоты и какой ценой это дается.
Эверест (или Джомолунгма, 8848 метров)
Самая высокая точка Земли находится на границе Китая и Непала в горной системе Гималаи. Для каждого профессионального альпиниста покорить Эверест – главная цель жизни. Подъем на вершину занимает около двух месяцев — с акклиматизацией и установкой лагерей. Потеря массы за восхождение — в среднем 10-15 кг. Сегодня есть немало альпинистских маршрутов для подъема на Эверест, среди них особой трудностью выделяется так называемый казахстанский маршрут. 8 и 9 мая 1982 года трое казахстанцев – Казбек Валиев, Валерий Хрищатый, Юрий Голодов – достигли вершины, взобравшись по уникальному маршруту, пройденному впервые в истории человечества. Первым казахом — покорителем Эвереста является мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РК по альпинизму Казбек Валиев.
Фото: казахстанцы на Эвересте, фото – из архива В. Хрищатого
Слева – один из двух первовосходителей на Эверест, новозеландец сэр Эдмунд Хиллари, справа – первый казах — покоритель Эвереста, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РК по альпинизму Казбек Валиев
Чогори (или К-2, 8611 метров)
Фото: Zakon.kz
Первой достигла вершины К2 итальянская экспедиция 1954 года под руководством Ардито Дезио. 31 июля итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Акилле Компаньони первыми поднялись на вершину К2. В 1993 году легендарный казахстанский альпинист Анатолий Букреев также покорил эту сложную вершину вместе с немецкими альпинистами. На Букреева легла техническая обработка всех наиболее опасных участков верхней части маршрута (провешивание перил в «бутылочном горлышке»).
Канченджанга (8586 метров)
Фото: Siegmund Stiehler. Собственная работа
Третий по высоте восьмитысячник в мире расположен в Гималаях на границе Индии и Непала. Первое успешное восхождение было совершено 25 мая 1955 года участниками британской экспедиции Джорджем Бэндом и Джо Брауном.
На сегодняшний день на Канченджангу проложены 11 различных маршрутов восхождения (не учитывая вариант Бюлера 1988 года).
Лхоцзе (8516 метров)
Фото: Chorten silhouetted by Lhotse & Everest, picture taken on Sagamartha Trek in Nepal
Макалу (8485 метров)
Фото: Ben Tubby. Оriginally posted to Flickr as Makalu
Казахстанец Денис Урубко вместе с итальянцем Симоне Моро записали на свой счет первое зимнее покорение Макалу. Это событие случилось в 2009 году, ранее здесь был и Букреев.
Чо-Ойю (8188 метров)
Фото: own photograph --Uwe Gille
Первое в мире восхождение на Чо-Ойю датируется 19 октября 1954 года. Его успешно совершили члены австрийской экспедиции Херберт Тихи, Йозеф Йехлер и непалец Пазанг Дава Лама.
Дхаулагири (8167 метров)
Фото: Solundir
Первыми людьми, совершившими восхождение на эту гору, стали участники швейцарско-австрийской экспедиции. Покорение состоялось 13 мая 1960 года.
Манаслу (8163 метра)
Фото: Ben Tubby
С Манаслу связаны не самые приятные воспоминания для казахстанского альпинизма. С обретением Казахстаном независимости отечественным альпинистам покорить восьмую по величине вершину мира удалось только со второго раза, в 1995 году. Первое в мире восхождение на Манаслу совершили японец Тосио Иманиси и непалец Гьялзен Норбу.
Нангапарбат (8125 метров)
Фото: Tahsin Anwar Ali
3 июля 1953 года первое успешное восхождение на Нангапарбат совершил участник немецко-австрийской экспедиции Герман Буль. Это был не имевший до того времени аналогов эпизод в истории покорения восьмитысячников.
Аннапурна I (8091 метр)
Фото: Martin Cox
Горный массив Аннапурна находится в Центральном Непале и является частью южного отрога Главного Гималайского хребта.
А вот для казахстанского альпинизма эта вершина связана с трагедией. Зимой 1997-1998 годов Букреев в связке с Симоне Моро запланировал пройти в альпийском стиле маршрут Бонингтона по Южной стене на Аннапурну. В случае успеха восхождение стало бы одной из значимых вех в истории покорения гималайских вершин, однако 25 декабря 1997 года, на высоте 6300-6350 м, во время очередной обработки нового маршрута на альпинистов сошла снежная лавина. Тело Букреева так и не удалось найти.