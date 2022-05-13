Казахстанцы на Эвересте: за что уважают наших альпинистов в мире

Сегодня любой желающий может записаться в группу для восхождения на вершины. Достаточно иметь необходимую сумму денег, и вам подберут подходящую гору в любой точке мира в соответствии с вашими физическими возможностями и уровнем подготовки. В случае необходимости научат элементарным навыкам альпинизма и сопроводят вас туда и обратно. Профессиональные альпинисты также не имеют проблем с выбором вершин для восхождения – были бы деньги и желание.

В 1982 году, чтобы впервые попасть на Эверест, альпинистам из Казахстана пришлось пройти не только жесткий отбор в команду СССР, но и вместе с ней ждать разрешения на выезд за границу и выделения финансирования со стороны союзных властей.

Фото: из архива Е.В. Хрищатого

Были особые социальные условия, железный занавес. Чтобы поехать на Эверест, нужна была валюта иностранная, которой не было в наличии у советских людей, и заработать ее было невозможно, тем более – вывезти за рубеж. Да и выехать просто так за границу было невозможно. Был единственный вариант организации экспедиции – через сборную СССР по альпинизму.

Высокого уровня мастерства казахстанские альпинисты достигли благодаря слаженной системе подготовки в СССР и наличию гор буквально в шаговой доступности.

Фото: из архива Е.В. Хрищатого

В СССР альпинизм развивался очень хорошо, была большая массовость, работала отлаженная школа подготовки альпинистов. В распоряжении альпинистов были десятки лагерей в горных системах Тянь-Шаня, Кавказа, Алтая, где выдавали снаряжение и обучали восхождениям с нуля – от теории до практики, проводились соревнования. Случаи травматизма разбирались на самом высшем уровне. Такой подход позволил воспитать целую плеяду мастеров спорта – выдающихся альпинистов, подготовленных к самым сложным и опасным восхождениям. Казбек Валиев

Восхождение на самую высокую вершину в мире – Эверест (или Джомолунгма, 8848 метров) – альпинистами СССР планировалось еще в 1959 году совместно с китайскими мастерами горовосхождений. Однако планам не суждено было исполниться – помешало восстание в Тибете. Федерация альпинизма СССР пыталась вновь организовать восхождение на Эверест сборной СССР, но требуемую сумму на поездку – около 100 тыс. долларов – высшее руководство страны не выделило.

Фото: из архива Е.В. Хрищатого

К 80-м годам ХХ века ситуация изменилась – правительство СССР разрешило ехать в Гималаи и готово было дать на это деньги.

Таким образом, первая советская экспедиция на Эверест была намечена на 1982 год. Отбор был жестким. Заявки подали более 200 альпинистов, причем одним из первых критериев отбора было покорение трех разных вершин высотой 7 тыс. метров и выше.

После рассмотрения отобрали группу из 40 кандидатов. Во время очных соревнований кандидатов определилась группа из 20 человек, которая продолжила готовиться к восхождению на Эверест. Они прошли обследования и специальную подготовку в Москве – в том же научном центре, где готовили космонавтов. Также они отработали взаимодействие и технологию по покорению гималайского стиля на пике Коммунизма (сейчас – пик Сомони, 7495 метров).

В результате на Эверест отправилась группа из 12 человек, в составе которой были пять граждан Казахстана: Казбек Валиев, его напарник Валерий Хрищатый, а также Юрий Голодов, Ерванд Ильинский и Сергей Чепчев (все пятеро – алматинцы из секции ЦСКА). 8 и 9 мая 1982 года трое из них – Казбек Валиев, Валерий Хрищатый, Юрий Голодов – достигли вершины, взобравшись по уникальному маршруту, пройденному впервые в истории человечества.

Фото: из архива Е.В. Хрищатого

Базовый лагерь был организован на леднике на высоте 5300 метров. «Живой» ледник советские альпинисты прошли незаметно для себя благодаря высокому уровню подготовки. Не стали проблемой для горовосходителей и «ледовый цирк», и внушительная стена третьей категории. Хотя все они были одеты в тяжелую амуницию.

Было тяжело, не скрою, непростая работа. Люди до сих пор не решаются пойти нашим маршрутом. Длинный скальный маршрут был специально выбран тогда, потому что это был сложный, достойный уровня сборной СССР маршрут. Казбек Валиев

Фото: из архива Е.В. Хрищатого

Учитывая высоту, было решено подниматься с дополнительным кислородом. Трехлитровые кислородные титановые баллоны для альпинистов изготовили в СССР – до сих пор этот вариант амуниции считается самым надежным.

В те времена это было нормой, хотя сейчас многие поднимаются без кислорода. Такая страховка была вынужденной. Основная задача заключалась в том, что сборная СССР не имела права потерпеть неудачу. Мы были обязаны взойти на вершину без происшествий. Казбек Валиев

Фото: из архива Е.В. Хрищатого

Экспедиция «Эверест-82» для казахстанских альпинистов стала воротами в Гималаи. За 40 лет, минувших с того момента, наши альпинисты реализовали 68 гималайских экспедиций и успешно взошли на вершины выше 8 тыс. метров 66 раз. Из этого числа порядка 12 восхождений пройдены по уникальным маршрутам, ранее не хоженым.

На этом уникальном фото ниже запечатлен момент встречи в 2000 году двух человек, оставшихся в истории альпинизма.

Фото: Zakon.kz

Слева – один из двух первовосходителей на Эверест, новозеландец сэр Эдмунд Хиллари, справа – первый казах — покоритель Эвереста, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РК по альпинизму Казбек Валиев.

Знаменитый альпинист, итальянец австрийского происхождения Райнхольд Месснер – один из тех, кто постоянно высказывает слова уважения казахстанским альпинистам за их первое восхождение на Эверест в 1982 году и последующие экспедиции на другие вершины-восьмитысячники.

В 1990-х годах Месснер был в Казахстане по приглашению Казбека Валиева, и при встрече сказал ему: «Меня многие приглашают, но я приехал в Казахстан, потому что вы успешно ходили на высокие горы по экстраординарным маршрутам, проложенным по стенам, и за это я приехал, чтобы выразить свое уважение».

Фото: Zakon.kz

Это еще раз подчеркивает спортивную составляющую наших высотных восхождений. Выбор сложнейших элитных маршрутов сделал казахстанских альпинистов узнаваемыми в мире. Если бы мы ходили на вершины по классическим маршрутам, то в этом не было бы ничего удивительного, уже тысячи альпинистов это повторили, а стенные маршруты «делают» единицы. Казбек Валиев

За 40 лет в гималайских экспедициях участвовал 251 казахстанец, из них 172 казахстанца побывали на вершинах. Казбек Валиев помнит, что еще в советское время казахстанские альпинисты хотели организовать собственную группу, но с деньгами были трудности.

В 1990 году Спорткомитет КазССР организовал отдел, который зарабатывал валюту на организацию экспедиций для иностранцев на пик Хан-Тенгри (расположен на границе Казахстана, Китая и Кыргызстана). По предложению Казбека Валиева эти деньги было решено потратить на первую казахстанскую экспедицию в Гималаи.

В мае 1991 года экспедиция на Дхаулагири (8167 метров) состоялась – казахстанские альпинисты решили подняться по западной части стены, где еще не ступала нога человека. Девять наших соотечественников, в том числе знаменитый альпинист Анатолий Букреев, с легкостью справились с этим маршрутом. Этот маршрут был на тот момент новым и стал чисто казахстанским.

Во время последующих восхождений казахстанцы не раз проявляли героизм. В 1992 году японские альпинисты пригласили казахстанцев поучаствовать в совместном восхождении на Эверест с северной стороны по длинному гребню, ранее не хоженому. От Казахстана поехали четыре человека, от Японии – пятеро. Расходы на восхождение взяла на себя японская сторона.

Все шло по плану до тех пор, пока два альпиниста из Страны восходящего солнца не отправились самостоятельно на вершину, не дожидаясь всех, в то время как казахстанские альпинисты были на маршруте на высоте 8300 метров, где без кислорода подготавливали трассу для восхождения, устанавливали палаточные лагеря.

Когда наши альпинисты вернулись в лагерь на высоту 5300 метров, подготовив маршрут, стало известно, что два японца, решив, что все готово, начали восхождение и попросили помощь в районе третьего лагеря.

Наши ребята – Валерий Хрищатый, Юрий Моисеев, Владимир Сувига и Виктор Гегий, даже не отдохнув, не присев, отправились снова без кислорода на спасение. Никакой альпинист из другой страны такой нагрузки не выдержал бы – это настоящий экстрим. Более того, наши добрались до них, удалось спасти только одного, второй исчез. Наши провели его в ближайший палаточный лагерь, согрели, а на следующий день живым по скалам вытащили к классическому пути и по нему волоком спустили в базовый лагерь. Обычно замерзающих альпинистов оставляют, но наши непризнанные до сих пор герои сумели спасти жизнь коллеге в таких экстремальных условиях. Казбек Валиев

В 1995 году казахстанские альпинисты вернулись на Манаслу, успешно прошли по классическому маршруту в зимних условиях. В 1996 году взошли на шестую вершину мира Чо-Ойю (8188 метров) совместно с японцами по классическому маршруту. Все пятеро казахстанцев успешно покорили вершину, без кислорода, двое впервые поднялись на такую высоту.

Фото: из архива Е.В. Хрищатого

У нас тогда не было денег, и я так организовывал, чтобы можно было совершать восхождения в сотрудничестве с зарубежными альпинистами. Европейцы и азиаты нас приглашали, потому что знали, что с нами надежно. Пример 1992 года это показал. И в 1996-м снова наши спускали с вершины японца, который потерял сознание на высоте Чо-Ойю. Это показало, насколько огромный потенциал физподготовки и мастерства у казахстанских ребят. Люди ходили с запасом. Казбек Валиев

В 1996 году Казбек Валиев отошел от организации экспедиций на горные вершины, но отечественные альпинисты продолжают дело старших коллег и по сей день совершают отважные восхождения на самые высокие горы мира по наиболее трудным и опасным маршрутам.