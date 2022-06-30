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«Полет» неисправного лифта в алматинском ЖК – комментарий полиции

инцидент лифт ЖК Алматы Фото: Zakon.kz
29 июня в одном из жилых комплексов Алматы произошел инцидент: лифт взлетел на 25-й этаж и врезался в крышу. О случившемся рассказал пострадавший, сообщает Zakon.kz.

По словам рассказчика, он с семьей спускался на лифте.

На первом этаже вышли все, кроме меня. Двери не успели закрыться, как лифт поехал на верхний этаж. После седьмого этажа он начал лететь еще быстрее вплоть до 25 этажа. И потом произошел сильнейший удар о крышу, – сказано в сообщении.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, показано, как пострадавшего вытаскивают из лифта.

Комментаторы пожелали молодому человеку скорее забыть инцидент и обрадовались хорошему исходу событий.

Нашлись и те, кто с юмором отреагировал на увиденное:

  • только в Казахстане лифт не падает, а взлетает;

  • в космос стремился;

  • с днем рождения, братик;

  • даже лифты вверх взлетают у нас, как цены на продукты.

В полиции города дали комментарий.

Разбирательство по данному факту начато Управлением полиции Бостандыкского района. По результатам проведения проверки будет дана правовая оценка произошедшему и в дальнейшем приняты меры.Пресс-служба ДП Алматы

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Анастасия Московчук
Алматы
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