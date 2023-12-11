Лифт с людьми заблокировало в алматинском ЖК из-за драки

Авария с пассажирским лифтом произошла в одном из жилых комплексов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании RAMS, в ЖК RAMS City по ул. Жандосова произошла авария в лифте. Инцидент случился 10 декабря в 16:25.

По данным компании, произошла аварийная остановка лифта в третьем блоке ЖК. После получения заявки ТОО "KazElevatorGroup" направило на место электромеханика, который обнаружил, что лифт застрял между первым этажом и паркингом. В связи с физическим воздействием на двери кабины разорвалась цепь безопасности.

По предварительной информации, внутри лифта произошла драка. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия сейчас уточняют. В компании подчеркнули, что появившиеся в соцсетях сообщения о том, что в здании якобы обрушился лифт, не соответствуют действительности.

Ранее в Астане женщине упала на голову железная деталь от лифта.