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Вспышку «Стелс-Омикрона» зафиксировали в Алматы

вспышку Стелс-Омикрона зафиксировали в Алматы Фото: unsplash
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы рассказали об эпидемиологической ситуации COVID-19, сложившейся по состоянию на 30 июня в южной столице, передает Zakon.kz.
В Алматы с 16 июня со дня на день увеличилось число COVID-19, достигнув 77 случаев на 29 день. Суточный прирост случаев COVID-19 достиг 0,032%, недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения вырос до 16,63, репродуктивное число (число R) достигло 1,78 (республиканский показатель 1,76). Данный показатель свидетельствует о том, что от одного больного COVID-19 заражено около двух человек.Пресс-служба ДСЭК Алматы

В матрице оценки Минздрава об эпидемиологической ситуации коронавируса Алматы пока находится в «зеленой» зоне – до 29 июня зарегистрировано 497 случаев КВИ.

23 июня в референс-лабораторию было доставлено 74 пробы с положительным результатом ПЦР, по результатам которого 58 (78,4%) проб показали вероятность стелс-мутации, 16 проб (22%)-омикрон-мутации (полное геномное секвенированное исследование продолжается и ожидается подтверждение). Эти результаты показали, что причиной вспышки COVID-19, которая происходит сегодня, является тип вируса «Стелс-Омикрон».Пресс-служба ДСЭК Алматы

По данным ведомства, в течение 10-29 дней июня 60% из 458 заболевших COVID-19 (275 человек), которые вообще не были вакцинированы, 112 (24%) получили полную вакцинацию, но не получили соответствующую ревакцинацию через шесть месяцев.

В целом, ослабленный иммунитет и отсутствующие составили 84% заболевших. Это обстоятельство свидетельствует о том, что те, кто не получил вакцинацию и ревакцинацию, заражаются «Стелс-Омикроном».Пресс-служба ДСЭК Алматы

Кроме того, с 23 июня было отмечено, что те, кто получил полную вакцинацию, повторно заболели COVID-19, и начали регистрироваться от 11 до 16 человек в день – в прошлом году 3306 человек повторно заболели COVID-19 из тех, кто получил полную вакцину в течение года, и 5294 человек повторно заболели в течение шести месяцев в этом году.

Это обстоятельство свидетельствует о том, что у тех, кто получил вакцину более одного года, иммунитет начал снижаться, и «Стелс-Омикрон» обладает высокой способностью разрушать ослабленный иммунитет и проникать в организм.Пресс-служба ДСЭК Алматы

Как предположили в ведомстве, если эпидситуация в городе не улучшится, то мегаполис может вновь вернуться «желтую» зону по COVID-19.

Вполне возможно, что если нынешними темпами продолжится заболеваемость COVID-19, то Алматы скоро перейдет в «желтую» зону матрицы оценки МЗ об эпидемиологической ситуации коронавируса (вынуждая применять определенные ограничения), когда показатель на 100 тыс. жителей достигнет 25.Пресс-служба ДСЭК Алматы

В ведомстве подчеркнули, что для предупреждения и пресечения этой ситуации «необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию жителей города, особенно тех, кто вообще не получил вакцину».

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