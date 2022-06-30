Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Январские беспорядки: изъято похищенное имущество на сумму более 340 млн тенге

Беспорядки, Алматы, МВД Фото: Zakon.kz
Глава следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что в результате принятых мер, изъято похищенное имущество на сумму более 343 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 516 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 14 лиц. С обвинительным актом направлены в суд 346 дел в отношении 567 подозреваемых. Санжар Адилов

По информации главы следственного департамента, большинство из них привлекаются за совершение краж во время массовых беспорядков (424 лица), незаконное хранение оружия (45), их хищение (38), угоны транспортных средств (10), грабежи (9) и хулиганства (6).

Новость по теме

445 человек осуждены в Казахстане после январских беспорядков

Он добавил, что судами осуждены 388 лица, из них к ограничению свободы – 334, общественным работам – 4, штрафу – 4, по решению суда освобождены от уголовной ответственности за примирением сторон – 12. К лишению свободы – 46 лиц, все за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. На рассмотрении судов остаются 86 уголовных дел в отношении 167 подсудимых.

В результате принятых мер, изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге, в том числе 12 автомашин, 317 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефона, более 16 млн тенге, 550 единиц одежды. Санжар Адилов

Читайте также

445 человек осуждены в Казахстане после январских беспорядков

Пятые сутки в Туркестанской области идут поиски утонувших студентов из Индии

Почти миллион тенге выманила мошенница у 17-летней девушки в Нур-Султане

Айша Тулеубекова
Беспорядки-2022 МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
астрология советы
Ошибки и борьба за счастье: что ждет знаки зодиака 30 июня
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток
опасные пауки в Алматы
Укус паука: возможно ли нашествие каракуртов в Алматы
коронавирус маски Тугжанов
В Казахстане могут вернуть масочный режим – Тугжанов
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления