Январские беспорядки: изъято похищенное имущество на сумму более 340 млн тенге

Глава следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что в результате принятых мер, изъято похищенное имущество на сумму более 343 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 516 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 14 лиц. С обвинительным актом направлены в суд 346 дел в отношении 567 подозреваемых. Санжар Адилов

По информации главы следственного департамента, большинство из них привлекаются за совершение краж во время массовых беспорядков (424 лица), незаконное хранение оружия (45), их хищение (38), угоны транспортных средств (10), грабежи (9) и хулиганства (6).

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Он добавил, что судами осуждены 388 лица, из них к ограничению свободы – 334, общественным работам – 4, штрафу – 4, по решению суда освобождены от уголовной ответственности за примирением сторон – 12. К лишению свободы – 46 лиц, все за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. На рассмотрении судов остаются 86 уголовных дел в отношении 167 подсудимых.