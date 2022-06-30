В Алматы выросло число госпитализаций в отделение пульмонологии и аллергологии

Алматинцы отмечают, что на них внезапно «нападает» не то вирусная простуда, не то желудочная инфекция, также страдают аллергики. Корреспондент Zakon.kz попытался выяснить, что за хворь мешает алматинцам радоваться жизни этим летом.

По словам заведующей приемным отделением ГКБ№1 Алматы Даны Саухимовой, выросло количество обращений в стационар аллергологии и пульмонологии.

За сутки обращаются около 40 пациентов. В основном бригады скорой помощи доставляют пациентов с обострениями ХОБЛ (хроническое обострение болезни легких), аллергией разной этиологии (лекарственной и пищевой) и пневмонии разной степени тяжести. Пациенты после ПЦР анализа на COVID-19 госпитализируются в фильтр. Заведующая приемным отделением ГКБ№1 Алматы Дана Саухимова

Как показывает статистика, на сегодняшний день резко выросло количество больных с бронхолегочными заболеваниями, что связано со многими факторами, в том числе с экологической обстановкой, табакокурением среди молодежи, а также сыграла роль пандемия коронавирусной инфекции. У всех больных, перенесших COVID-19, отмечается так называемый постковидный синдром в виде осложнений – пневмофиброза.

Несмотря на многочисленные защитные барьеры, дыхательная система очень уязвима. Можно сказать, что врагов у нее очень много. И это не только те факторы, которые воздействуют на дыхательные пути и легкие непосредственно через вдыхаемый воздух (курение и инфекции), но и многочисленные риски, связанные с заболеваниями других органов. Заведующий пульмонологическим отделением ГКБ №1 Алмас Жанаев

Как отмечают специалисты, в определенной степени можно сказать, что болезни органов дыхания – группа социальных болезней. Потому как часть факторов, которые их вызывают и провоцируют, связаны с образом жизни человека.

В семьях, дома которых хорошо отапливаются и инсолируются, где хорошо питаются и не злоупотребляют алкоголем, где нет депрессии, болезни органов дыхания, в том числе пневмония, встречаются реже. В семьях с асоциальным образом жизни эти болезни встречаются на 5% чаще, а 2/3 смертей от пневмонии ассоциированы именно со злоупотреблением алкогольными напитками, курением и поздним обращением к врачам.

Дыхательная система – один из самых важных «механизмов» нашего организма. Она не только наполняет организм кислородом, участвуя в процессе дыхания и газообмена, но и выполняет целый ряд функций: терморегуляция, голосообразование, обоняние, увлажнение воздуха, синтез гормонов, защита от факторов внешней среды.

Считается, что заболевания органов дыхания — это одна из самых часто встречающихся патологий, с которыми пациенты обращаются к врачу. Они заметно снижают качество жизни пациента и зачастую плохо поддаются самостоятельному лечению. Кроме того, на состояние органов дыхательной системы также серьезное влияние оказывает окружающая среда.

А также у всех больных, перенесших КВИ, отмечается резкое снижение барьерной функции иммунной системы и тем самым проявляются многие осложнения, в связи с чем в последние годы число пациентов с этими заболеваниями заметно выросло. При этом органы дыхательной системы, пожалуй, чаще остальных сталкиваются с различными заболеваниями. Ежегодно мы переносим ОРВИ, ОРЗ и ларингит, а иногда боремся и с более серьезными бронхитом, ангиной и в течение последних нескольких лет боремся с КВИ и последствиями. Заведующий пульмонологическим отделением ГКБ №1 Алмас Жанаев

Заболевания органов дыхания в настоящее время получили широкое распространение. Врачи связывают это и с изменениями окружающей среды и с инфекционными агентами, а также с наследственностью.

А может это COVID-19?

Санитарные врачи Алматы констатируют, что в мегаполисе выросло число официально подтвержденных случаев коронавируса. Специалисты утверждают, что в городе активизировался один из штаммов COVID-19 – стелс-омикрон, который отличается высокой заразностью и более легким, в отличие от изначальной формы коронавируса, течением заболевания.

Город Алматы пока находится в «зеленой» зоне – до 29 июня зарегистрировано 497 случаев КВИ. 23 июня в референс-лабораторию было доставлено 74 пробы с положительным результатом ПЦР, по результатам которого 58 (78,4%) проб показали вероятность стелс-мутации, 16 проб (22%) – омикрон-мутации (полное геномное секвенированное исследование продолжается и ожидается подтверждение). Эти результаты показали, что причиной вспышки COVID-19, которая происходит сегодня, является тип вируса стелс-омикрон. ДСЭК Алматы

Для защиты от набившего оскомину коронавируса и его мутаций алматинцев просят продолжать вакцинироваться, а тем, кто прививался более шести месяцев назад, рекомендуют поставить бустерную дозу. Тем более, что сейчас в городе доступны признанные ВОЗ вакцины Pfizer и VeroCell, а также местный QazVac.

С 23 июня было отмечено, что те, кто получил полную вакцинацию, повторно заболели COVID-19, и начали регистрироваться от 11 до 16 человек в день. В течение прошлого года из тех, кто получил полную вакцинацию, повторно COVID-19 заболели 3306 человек, в течение шести месяцев этого года повторно заболели 5294 человека. Это обстоятельство свидетельствует о том, что у тех, кто получил вакцину более одного года назад, иммунитет начал снижаться, и стелс-омикрон обладает высокой способностью разрушать ослабленный иммунитет и проникать в организм. ДСЭК Алматы

Или все-таки аллергия?

Еще одна причина бед алматинцев – сезонная аллергия. Она вызывает и насморк, и сонное состояния, и несет с собой другие «прелести».

По словам заведующей отделением аллергологии ГКБ №1 Нуржамал Курбанбаевой, причиной роста обращаемости с аллергическими заболеваниями в большей степени является сезонная и инсектная аллергия.

Причиной возникновения сезонной аллергической реакции в теплое время года чаще всего является пыльца, которая летит с цветущих растений. Деревья и травы начинают цвести в определенное время, и первый опасный для аллергиков сезон уже прошел в середине апреля. Время второго наступает в июне-июле, когда цветут луговые травы. Последний сезонный промежуток времени в августе-сентябре, когда в большей степени цветут полыни и амброзии. В это время важно не пропустить момент, когда стоит посетить аллерголога.

Сезонную аллергию в период весеннего и летнего цветения можно принять за острое респираторное заболевание, поскольку присутствует явная схожесть симптомов, но аллергоз можно отличить от острой респираторной инфекции.

Сезонную аллергию отличают ярко выраженные респираторные проявления при относительно нормальном самочувствии.

Также при аллергозе слабо выражена или отсутствует интоксикация, которая провоцирует слабость и утомляемость.