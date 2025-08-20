Исчезающие гиганты: история кораблей, оставшихся в песках Приаралья

Еще несколько лет назад в Приаралье можно было увидеть останки кораблей, некогда бороздивших Аральское море. Сейчас их почти не осталось. Их судьбу попытался выяснить корреспондент Zakon.kz.

Приаралье привлекает туристов со всего света, которые хотят увидеть дно высохшего моря. Их также манят рыбацкие аулы и застывшие в песках ржавые корабли, вечным причалом для которых стало высохшее морское русло. Но в настоящее время исчезли большинство судов, ходивших когда-то по Аральскому морю. Оставшиеся можно пересчитать по пальцам – корабли "Лев Берг" перед Музеем рыбаков в Аральске, "Толеген Алимбетов", "Тулеген Тохтаров".

Фото: facebook/Балықшылар Музейі

Фото: facebook/Балықшылар Музейі

Житель Аральска Серик Дуйсенбаев с 2012 года работает гидом и переводчиком с английского и турецкого языков. Туристы находят его с помощью зарубежных книг, содержащих информацию о достопримечательностях Центральной Азии. По его словам, интерес туристов пропадает, если те узнают, что судов на дне моря нет. Высохшее море все еще привлекает внимание киноиндустрии, но в последнее время все реже.

Фото: facebook/Балықшылар Музейі

"Фотографы и кинооператоры хотят видеть и снимать суда, найденные на дне моря, в ржавом, ветхом состоянии. Хотя покрашенные суда – это тоже часть истории, а для них это кажется фейком. Я не бывал в Узбекистане, но знаю, что там собрали в одном месте 5-6 судов. В узбекистанскую часть Аральского моря попасть нелегко. Нужно два дня. Но они добираются в Мойнак (город в Узбекистане. – Прим. ред.) из-за судов. Туристы, когда ищут информацию, спрашивают, есть ли в казахстанской части Аральского моря старые суда. Если скажу, что нет, большинство откажутся от поездки", – говорит Серик Дуйсенбаев.

Фото: волонтер "Geopark Aral" Фариза Елеусизова

В последние годы корабли уничтожают местные жители – их разрезают на металл.

"В прошлом году последние три из двенадцати кораблей были разгромлены. Именно эти корабли вызвали интерес у компаний BBC, CNN, Voice of America, многих кинорежиссеров и фотографов, у многих гастролирующих музыкантов. Если посмотреть на Youtube зарубежные документальные фильмы, проекты, имеющие отношение к Аральскому морю, то можно увидеть эти корабли. Особенность этих кораблей заключается в том, что они лежат в том же положении, в каком их оставили много лет назад. Поэтому они особенно впечатляют кинорежиссеров, и их нужно сохранить", – говорит общественный активист Болат Нуркожаев, побывавший на днях в Аральском районе.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

По информации районного акимата, такая проблема есть, и местная власть об этом знает. На кладбище кораблей было немало знаменитых экземпляров. Например, один из них сняли в клипе в 2015 году "Louder than words" знаменитой группы "Pink Floyd".

"Нет ничего вечного, но ведь было бы здорово, если бы в священном месте, где жили наши деды, в прибрежных песках сохранились бы эти корабли. Как память и история. Мы живем в ауле Каукей, до кладбища кораблей ехать 18 км, но мы бывали там и видели суда. Жуткая картина, которая напоминает, что природу губят люди из-за своей алчности. Пусть это будет уроком для будущих поколений, что так варварски относиться к природе нельзя", – говорит местная жительница Венера Тайлакбаева.

Как рассказывает Венера, одно из судов, напоминающих о прошлом, можно найти, не доезжая 18 километров до села Уялы Аральского района. Это деревянный корабль "Сатурн". В высоту он 3 метра, в длину – 19 метров. Раньше на нем можно было доплыть из аула в Аральск. Позднее его стали использовать для доставки продуктов питания в аулы. Но вот уже 50 лет он на дне моря и никто его не убирает. Так как он деревянный, жителям он не нужен.

Специалист отдела туризма акимата Аральского района Кызылординской области Фариза Елеусизова имеет большой опыт в работе с путешественниками из разных стран. В 2025 году она не раз выезжала с ними в туры по Приаралью. Туристы хотят своими глазами увидеть место трагедии, которое известно всему миру.

Фото Фаризы Елеусизовой

"Некоторые иностранцы приезжают сюда по различным программам помощи местному населению. Эти связи не заканчиваются – наоборот, все больше желающих посетить эти места. Здесь уникальные объекты. Гости хотят увидеть корабли, от которых практически ничего не осталось. Везут их в село Тастубек, где всего около 30 домов. Местные жители устраивают гостям чаепитие – кипятят чай в самоваре, жарят им рыбу, доят верблюдиц. Рыбаки ставят сети после полудня, а утром до восхода солнца вытаскивают. Туристы ночуют в домах у рыбаков, видят этот процесс. Им интересно также побывать в селе, увидеть клеймение скота, окот", – рассказала Фариза Елеусизова.

Приаралье притягивает туристов, и на их взгляд, им есть что увидеть. Многие путешественники едут километрами по высушенному дну некогда величественного моря, чтобы увидеть кладбище кораблей. Поэтому специалист отдела туризма акимата Аральского района Кызылординской области Фариза Елеусизова считает, что нужно сохранить хотя бы уцелевшие останки судов, чтобы было что показать и гостям, и потомкам.