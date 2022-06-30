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Вооруженный конфликт произошел на автодроме в Акмолинской области

вооруженный конфликт, автодром Фото: ДП Акмолинской области
В Акмолинской области полицейские задержали участников конфликта с оружием, сообщает Zakon.kz.

28 июня на автодроме по объездной Карасайской трассе произошел конфликт, в котором участвовала группа вооруженных лиц. На место происшествия прибыли сотрудники управления криминальной полиции, подразделения специального назначения, следственно-оперативной группы.

В ходе предварительного следствия установлены участники конфликта – 15 человек, жители Кокшетау и Караганды от 22 до 40 лет. С места происшествия изъяты травматические пистолеты марки Tanfoglio и «Стражник» с патронами, перцовые баллончики, ножи и кастеты. ДП Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконное хранение и перевозка оружия».

Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Назначена экспертиза.

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Анастасия Стативкина
Акмолинская область
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