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Казахстанка Дэйзи Джепкимэй выиграла этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике

Казахстанка Дэйзи Джепкимэй выиграла этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике Фото: pexels
Казахстанские легкоатлеты выступили на очередном этапе «Бриллиантовой лиги», прошедшем в Стокгольме. На их счету одно «золото» и одно 4-е место, передает Zakon.kz.

На этапе престижнейших коммерческих легкоатлетических стартов по легкой атлетике в Стокгольме в беге на 3 тыс. метров среди женщин победу одержала представляющая Казахстан Дэйзи Джепкимэй с результатом 9 минут и 15.77 секунды. Она опередила свою ближайшую преследовательницу почти на 4 секунды. Для экс-кенийки этот результат — лучший в текущем сезоне на открытом воздухе.

Другая казахстанка – Надежда Дубовицкая, выступающая в прыжках в высоту, повторила свой лучший результат в сезоне на соревнованиях на открытом воздухе. Покорившаяся ей высота — 1,93 метра. Этот результат позволил ей занять только 4-е место.

Победу в этой дисциплине с результатом 1,96 метра одержала австралийка Элеанора Паттерсон.

Этапы «Бриллиантовой лиги» являются важной соревновательной практикой для легкоатлетов перед стартующим 15 июля Чемпионатом мира. На мировое первенство казахстанские мастера королевы спорта завоевали 13 лицензий.

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