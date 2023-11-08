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Лига чемпионов УЕФА: кто выиграл матчи 4-го тура группового этапа

Лига чемпионов УЕФА: кто выиграл матчи 4-го тура группового этапа Фото: uefa.com
Стали известны результаты восьми матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, сообщает Zakon.kz.

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В группе Е: итальянский "Лацио" обыграл нидерландский "Фейеноорд" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Чиро Иммобиле. После этой победы в активе "Лацио" стало семь очков и они расположились на второй строчке турнирной таблицы группы Е. "Фейеноорд" остался с шестью очками. Команда идет на третьем месте.

Испанский "Атлетико" обошел шотландский "Селтик" – 6:0. После четырех туров "Атлетико" набрал восемь очков и на текущий момент занимает первое место в группе E. Однако у "Фейеноорда" есть матч в запасе. "Селтик" заработал одно очко и по-прежнему располагается на последней строчке.

В группе F: немецкая "Боруссия" обыграла "Ньюкасл" (Англия) – 2:0. Мячи забили Никлас Фюллькруг и Юлиан Брандт. "Боруссия" набрала 7 очков и возглавила квартет, "Ньюкасл" (4) идет третьим. 

"Милан" выиграл у "ПСЖ" –  2:1. Счет в матче открыли гости благодаря точному удару защитника Милана Шкриньяра. У хозяев голы на счету Рафаэля Леау и Оливье Жиру. Команда Стефано Пиоли с 5 очками занимает 3‑е место в таблице, эта победа стала для миланцев первой в нынешнем розыгрыше ЛЧ, «ПСЖ» располагается на 2‑й строчке с 6 очками.

В группе G: "РБ Лейпциг" обыграл "Црвену Звезду" и квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов. Счет: 2:1. Благодаря этой победе "РБ Лейпциг" квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов, набрав девять очков в четырех играх. "Црвена Звезда" находится на третьей позиции группы G, у сербской команды одно очко. Ни "Црвена Звезда", ни "Янг Бойз" уже не смогут догнать "РБ Лейпциг" и "Манчестер Сити", которые досрочно вышли в плей-офф.

Встреча "Манчестер Сити" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария) закончилась со счетом 3:0. На 23-й минуте матча норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд открыл счет, реализовав пенальти. В компенсированное к первому тайму время полузащитник Фил Фоден увеличил преимущество хозяев с передачи Джека Грилиша. На 51-й минуте Холанд оформил дубль и установил окончательный счет встречи. Ему ассистировал 18-летний защитник Рико Льюис. Через пару минут полузащитник гостей Сандро Лаупер получил вторую желтую карточку и был удален с поля. "Янг Бойз" заканчивал матч вдесятером.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков в четырех матчах. "Янг Бойз" заработал лишь одно очко после аналогичного количества игр. Швейцарская команда находится на последнем месте в группе G.

Группа Н:

Матч "Шахтер" (Украина) - "Барселона" (Испания) закончился со счетом 1:0. "Барселона" в гостях сенсационно потерпела поражение. Единственный гол в прошедшей игре забил нападающий "горняков" Даниил Сикан на 40-й минуте встречи.

Таким образом, "Шахтер набрал шесть очков и занимает третью позицию в турнирной таблице H. "Барселона" располагается на первой строчке, имея в своем активе девять баллов за четыре проведенных матча.

А португальский "Порту" выиграл бельгийский "Антверпен" (Бельгия) – 2:0. На 32-й минуте Эванилсон открыл счет, реализовав пенальти. В начале второго тайма у бельгийцев был удален Юрген Эккеленкамп. Окончательный результат на табло в компенсированное время установил Пепе.

Отметим, что гол в этой игре позволил португальскому защитнику вписать свое имя в историю Лиги чемпионов. Он стал самым возрастным автором гола в истории турнира, забив в возрасте 40 лет и 254 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Франческо Тотти – 38 лет и 59 дней. 

"Порту" набрал 9 очков и догнал в таблице группы H "Барселону", 28 ноября команды сыграют друг с другом в столице Каталонии. "Антверпен", проигравший все четыре матча и занимающий последнее место, 28 ноября встретится с "Шахтером".

Отметим, что "Сити" и "Лейпциг" первыми выходят в плей-офф.

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