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Школьника ударило током в сквере Алматы: он в реанимации

реанимация ток ребенок Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Восьмилетний алматинец попал в реанимацию после игры в необорудованном сквере. ЧП произошло в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в репортаже на телеканале Astanatv.kz, школьник играл вместе с друзьями в одном из скверов. Он намеревался перелезть через железный забор, как вдруг его ударило током. Ребенок потерял сознание.

Я была на работе, позвонила соседка и кричит: быстрее приходи, твой ребенок без сознания. Я прибежала, у него ноги-руки не сгибаются. Хорошо, скорая быстро приехала. Врачи в больнице сказали, что электрошок может плохо сказаться на сердце. Алия Абдикаримова, мама школьника

Местные жители уверены, что под напряжением забор не первый день. Ранее в похожей ситуации оказался внук Ботагоз Мукашевой.

Старший мой внук за день до этого случая подошел ко мне и сказал о том, что его ударило током. Я не поверила, думала, сочиняет. Оказалось, правда. Мы сейчас наблюдаем за ним. Это же ток, последствия могут проявиться позже. Переживаем. Ботагоз Мукашева

Кроме того, жители заявляют, что неоднократно обращались к властям с просьбой построить детскую площадку.

В акимате Алатауского района сообщили, что сейчас работают над этим вопросом.

По их словам, до конца года вопрос будет закрыт.

Мы сейчас рассматриваем этот вопрос по программе «Бюджет участия». После рассмотрения вопроса комиссией выйдет решение, на нашем сайте появится раздел, где люди будут голосовать за этот проект по строительству детской площадки. Ертис Бесиров, глава отдела комхозяйства аппарата акима Алатауского района Алматы

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