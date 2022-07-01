Школьника ударило током в сквере Алматы: он в реанимации

Восьмилетний алматинец попал в реанимацию после игры в необорудованном сквере. ЧП произошло в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в репортаже на телеканале Astanatv.kz, школьник играл вместе с друзьями в одном из скверов. Он намеревался перелезть через железный забор, как вдруг его ударило током. Ребенок потерял сознание.

Я была на работе, позвонила соседка и кричит: быстрее приходи, твой ребенок без сознания. Я прибежала, у него ноги-руки не сгибаются. Хорошо, скорая быстро приехала. Врачи в больнице сказали, что электрошок может плохо сказаться на сердце. Алия Абдикаримова, мама школьника

Местные жители уверены, что под напряжением забор не первый день. Ранее в похожей ситуации оказался внук Ботагоз Мукашевой.

Старший мой внук за день до этого случая подошел ко мне и сказал о том, что его ударило током. Я не поверила, думала, сочиняет. Оказалось, правда. Мы сейчас наблюдаем за ним. Это же ток, последствия могут проявиться позже. Переживаем. Ботагоз Мукашева

Кроме того, жители заявляют, что неоднократно обращались к властям с просьбой построить детскую площадку.

В акимате Алатауского района сообщили, что сейчас работают над этим вопросом.

По их словам, до конца года вопрос будет закрыт.