Казахстанец попал в реанимацию после удара током у подъезда

25 декабря в Усть-Каменогорске парень попал в реанимацию после удара током от подъездной двери, сообщает Zakon.kz.

Со слов жильцов дома №31 на ул. Протозанова, подъездная дверь с домофоном уже месяц как бьет жильцов током, но никто не принимает меры, передает Telegram-канал HALIQSTAN.

Фото: Telegram/HALYQSTAN

Только после инцидента для установления причин утечки электрического тока вызвали сотрудников КСК "Исток", а также подключили местный акимат.

"Был зафиксирован факт поражения электрическим током, источником которого, предположительно, являлся домофон, обслуживаемый ТОО "Алма домофон". В настоящее время принимаются меры по обесточиванию предмета поражения с целью предотвращения дальнейшей угрозы жизни и здоровью граждан", – прокомментировали в акимате Усть-Каменогорска.

Позже уже сообщили, что причину утечки электрического тока нашли. Это прожекторная лампа, установленная на дверной проем. Ее отключили, угрозу сняли.

"Ответственность за происшествие будет установлена соответствующими органами", – говорится в сообщении.

