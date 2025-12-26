#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Происшествия

Казахстанец попал в реанимацию после удара током у подъезда

Удар током, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 06:50 Фото: Zakon.kz
25 декабря в Усть-Каменогорске парень попал в реанимацию после удара током от подъездной двери, сообщает Zakon.kz.

Со слов жильцов дома №31 на ул. Протозанова, подъездная дверь с домофоном уже месяц как бьет жильцов током, но никто не принимает меры, передает Telegram-канал HALIQSTAN.

Фото: Telegram/HALYQSTAN

Только после инцидента для установления причин утечки электрического тока вызвали сотрудников КСК "Исток", а также подключили местный акимат.

"Был зафиксирован факт поражения электрическим током, источником которого, предположительно, являлся домофон, обслуживаемый ТОО "Алма домофон". В настоящее время принимаются меры по обесточиванию предмета поражения с целью предотвращения дальнейшей угрозы жизни и здоровью граждан", – прокомментировали в акимате Усть-Каменогорска.

Позже уже сообщили, что причину утечки электрического тока нашли. Это прожекторная лампа, установленная на дверной проем. Ее отключили, угрозу сняли.

"Ответственность за происшествие будет установлена соответствующими органами", – говорится в сообщении.

В Уральске мошенники представляются сотрудниками компании, которая занимается установкой и обслуживанием домофонов в многоквартирных домах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Хирург после удара пациента попал в реанимацию в Костанае
15:41, 17 июля 2025
Хирург после удара пациента попал в реанимацию в Костанае
В Таразе четырехлетнего ребенка ударило током
21:39, 03 февраля 2023
В Таразе четырехлетнего ребенка ударило током
Школьница в России попала в реанимацию после тренировки
23:20, 14 октября 2023
Школьница в России попала в реанимацию после тренировки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: