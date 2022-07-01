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Супруги погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области

авария произошла на трассе в Карагандинской области Фото: скриншот видео
Крупнотоннажный грузовой автомобиль DAF слетел в кювет на трассе в Карагандинской области. В результате аварии погибли водитель и его супруга, передает Zakon.kz.

Видео с места аварии появилось в одном из Instagram-пабликов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где сообщили, что ДТП произошло 30 июня в 15:45 на автодороге Балхаш – Сарышаган.

61-летний водитель автомашины DAF FT XF105 двигался со стороны Балхаша, не доезжая 50 км пос. Сарышаган, не справился с управлением, допустил опрокидывание в кювет.Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данным ведомства, в результате ДТП водитель, 57-летняя пассажирка (супруга) скончались на месте происшествия.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ДП Карагандинской области

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Балхаш Караганда Карагандинская область
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