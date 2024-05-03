Пять человек погибли на трассе в Карагандинской области
Фото: pixabay
Пять человек погибли в результате ДТП в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 3 мая в 10:00 на трассе п. Аксу Аюлы – отд. Аксу. Столкнулись фура Renault Magnum и легковой автомобиль Toyota Camry. В результате погибли пять человек – водитель Toyota и четверо его пассажиров.
Водитель грузовика доставлен в больницу.
В ДП региона причиной
аварии назвали "беспечность одного из водителей".
"Следствием возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. В ходе рассмотрения уголовного дела будут установлены обстоятельства и виновник произошедшего".
Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
Ранее стало известно, что в Алматы под колеса грузовика попал мопедист.
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