Пять человек погибли на трассе в Карагандинской области

Пять человек погибли в результате ДТП в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 3 мая в 10:00 на трассе п. Аксу Аюлы – отд. Аксу. Столкнулись фура Renault Magnum и легковой автомобиль Toyota Camry. В результате погибли пять человек – водитель Toyota и четверо его пассажиров.

Водитель грузовика доставлен в больницу.



В ДП региона причиной аварии назвали "беспечность одного из водителей".



"Следствием возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. В ходе рассмотрения уголовного дела будут установлены обстоятельства и виновник произошедшего".

Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Алматы под колеса грузовика попал мопедист.