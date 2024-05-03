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Пять человек погибли на трассе в Карагандинской области

ДТП со смертельным в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 14:56 Фото: pixabay
Пять человек погибли в результате ДТП в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 3 мая в 10:00 на трассе п. Аксу Аюлы – отд. Аксу. Столкнулись фура Renault Magnum и легковой автомобиль Toyota Camry. В результате погибли пять человек – водитель Toyota и четверо его пассажиров.

Водитель грузовика доставлен в больницу.

В ДП региона причиной аварии назвали "беспечность одного из водителей".

"Следствием возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. В ходе рассмотрения уголовного дела будут установлены обстоятельства и виновник произошедшего".

Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Алматы под колеса грузовика попал мопедист.

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