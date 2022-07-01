Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Олимпийский чемпион из Швеции Арман Дюплантис отметился новым мировым рекордом в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, сообщает Zakon.kz.

Рекордсмен мира преодолел планку высотой 6,16 м на открытом воздухе. Шведский атлет превзошел свой собственный рекорд (6,15 м), который он установил 17 сентября 2020 года на состязаниях в столице Италии — Риме.

Рекорд в зале (6,20 м) также принадлежит Арману Дюплантису и является абсолютным. Он был зафиксирован на Чемпионате мира–2022 в помещении, который прошел в Белграде (Сербия).

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