Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Легкая атлетика Фото: Instagram/mondo_duplantis
Олимпийский чемпион из Швеции Арман Дюплантис отметился новым мировым рекордом в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, сообщает Zakon.kz.

Рекордсмен мира преодолел планку высотой 6,16 м на открытом воздухе. Шведский атлет превзошел свой собственный рекорд (6,15 м), который он установил 17 сентября 2020 года на состязаниях в столице Италии — Риме.

Рекорд в зале (6,20 м) также принадлежит Арману Дюплантису и является абсолютным. Он был зафиксирован на Чемпионате мира–2022 в помещении, который прошел в Белграде (Сербия).

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!

Читайте также

В Испании назвали лучшего футболиста сезона

Две казахстанки сыграют в финале юниорского Уимблдона-2022

Уимблдон-2022: как проходит третий турнир «Большого шлема»

Куандык Шынасилов
Швеция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
Россиянин 6 лет использовал документы РК
Россиянин 6 лет жил по документам гражданина Казахстана
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
торги на бирже
Курс доллара превысил 470 тенге на торгах
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления