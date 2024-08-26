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Дюплантис установил десятый мировой рекорд подряд в прыжках с шестом

Легкая атлетика Мировой рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 10:31 Фото: Instagram/mondo_duplantis
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис не перестает удивлять спортивный мир своими фантастическими прыжками. 25 августа он показал новый мировой рекорд в прыжках с шестом – десятый кряду, который записан на его имя, сообщает Zakon.kz.

Очередной прыжок в небо Дюплантис совершил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Польше с результатом 6,26 м. Данная планка покорилась ему со второй попытки.

24-летний швед является двукратным олимпийским чемпионом и дважды выигрывал мировое первенство.

Польским прыжком Арман превзошел свой же мировой рекорд, который он установил 5 августа на Олимпийских играх-2024.

В Париже он "улетел" на 6,25 м.

Один из своих многочисленных прекрасных прыжков Арман Дюплантис продемонстрировал еще два года назад, на этапе "Бриллиантовой лиги" в родном Стокгольме. Тогда рекордсмен мира преодолел планку высотой 6,16 м на открытом воздухе.

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