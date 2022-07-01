Магзум Мирзагалиев на встрече с главой Транснефти обсудил ситуацию на КТК

Председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев 30 июня 2022 года в Москве провел встречу с президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым.

Стороны обсудили актуальные вопросы деятельности Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) по транспортировке казахстанской нефти. Была отмечена важность проекта КТК для стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что ПАО «Транснефть» является долгосрочным и надежным партнером КМГ в сфере транспортировки и транзита казахстанской нефти.

В ходе встречи особое внимание было уделено текущей ситуации на морском терминале КТК в связи с работами по разминированию особо опасных предметов в районе Выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2.

Работы по дообследованию и утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 проводятся силами МЧС России с 15 июня текущего года. Эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме. Изначально планировалось завершить работы по разминированию до 25 июня. Однако в связи с погодными условиями работы были продлены до 5 июля текущего года.

В ходе встречи стороны были проинформированы о том, что проводимые работы по разминированию в районе ВПУ-2 завершаются, и уже с 1 июля нефтепровод будет работать с использованием двух ВПУ. Работы по дообследованию и разминированию в акватории ВПУ-1 планируется завершить до 5 июля 2022 года.

Руководители КМГ и ПАО «Транснефть» отметили, что КТК в этих условиях обеспечивает бесперебойную отгрузку казахстанской нефти согласно графикам грузоотправителей.

После обмена мнениями о ходе работ по разминированию в районе ВПУ-1 и ВПУ-2 Мирзагалиев и Токарев выразили надежду на завершение работ в срок и подтвердили важность стабильного функционирования всех трех выносных причальных устройств.

Руководители ПАО «Транснефть» и КМГ подчеркнули удовлетворенность динамикой отношений между компаниями по всем аспектам совместной деятельности и заявили, что сотрудничество сторон реализуется в духе взаимопонимания и партнерства.