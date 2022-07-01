Как правильно выбрать имя для ребенка – советы специалиста

Имя, данное при рождении, может значительно повлиять на судьбу. Родителям необходимо учитывать это перед тем, как назвать сына или дочь. Известный нумеролог и психолог Айсулу Ахимова рассказала корреспонденту Zakon.kz, на что нужно обратить внимание при выборе имени для новорожденного.

С точки зрения психологии те или иные имена могут вызывать ассоциации. Соответственно, по именам, где большое количество согласных или гласных, можно приблизительно понять – человек интроверт или экстраверт. Это могут определить психологи, занимающиеся физиогномикой, профайлингом или другими определенными сферами психологии. Нумеролог и психолог Айсулу Ахимова

По мнению Айсулу Ахимовой, для того, чтобы имя энергетически позитивно влияло на судьбу родившегося человека, можно попробовать высчитать правильное имя, обратившись к нумерологии.

Специалист дала общие рекомендации для родителей, подбирающих имя младенцу.

Когда вы выбираете имя своему первенцу, важно учитывать следующий нюанс: имя ребенка не должно сильно превышать длину имени отца. Потому что первый ребенок зачастую имеет тесную линию с отцовским родом. Поэтому имя отца крайне важно. Выбирая имя второму ребенку, родители могут этих правил не придерживаться, но слишком длинные имена, с большим количеством букв, дают тяжелую психологическую нагрузку и сложно выговариваются. Айсулу Ахимова

Также психолог остановилась на таком важном нюансе, когда девочкам планируют дать мужское имя. По мнению специалиста, когда в нем идет корень мужского имени (допустим, Владлена, Александра), то он предполагает в чем-то мужской характер у малышки, утяжеляя имя.

Если в имени есть двойные согласные, они тоже имеют свою подоплеку и способны утяжелить имя, осложняя судьбу.

Например, Анна считается самым распространенным именем в мире. Почти в каждой национальности есть похожие имена (Ханна, например). Вообще, имена на «А» считаются достаточно сильными. Они дают устойчивость, уверенность и силу его носителю. С точки зрения психологии, нумерологии считается, что имена на «А» сопутствуют лидерству. В целом, если в имени много гласных или оно начинается с гласной, то его носители более ранимые, чувствительные, мягкие по характеру. Носители имен с большим количеством согласных склонны к решительным действиям, – объяснила спикер.

Кроме того, психолог рассказала, что в некоторых случаях приходится менять имя. Если имя неблагозвучное или смешное и влечет за собой нехорошие последствия, люди стремятся поменять его и выбрать другое имя, более благоприятно влияющее на судьбу.

В моей практике были случаи, когда мы меняли имя. У одной девочки было тяжелое, сложное имя, с большим количеством согласных. Имя мусульманское, в переводе имеет очень красивое значение, но на слух звучало грубовато, и даже смешно. Эту девочку дразнили и буллили в школе, поэтому родители решили поменять имя ребенку и обратились к психологу. Девочке было 8 или 9 лет, и у ребенка в тот период был нулевой год. Менять имя в это время я не рекомендую и стараюсь остановить от этого шага, поскольку это сильно меняет судьбу ребенка. Но это было тогда уместно. Айсулу Ахимова

Специалист также отметила, что если мы говорим о смене имени уже взрослого человека, то это лучше делать в сильный год, плюсовой, удачный, чтобы судьба смогла поменяться в лучшую сторону.

Также Айсулу Ахимова прокомментировала момент, когда родители называют новорожденного именем, принадлежащим какому-то значимому человеку в их жизни.

Иногда хотят дать имя в честь кого-либо (знаменитостей, великих личностей или умерших родственников). Я не фанат таких идей, поскольку люди видят только одну – красивую, достойную сторону такого человека. Вторая часть судьбы этого человека иногда бывает сложной и не очень приглядной. Айсулу Ахимова

Психолог посоветовала будущим мамам и папам не поддаваться на какие-то эмоциональные нюансы при выборе имени наследникам, подыскивая слишком особенное имя, а подойти к такому важному вопросу со всей ответственностью и дать красивое имя, не имеющее привязки к чьей-то судьбе.