Чайные церемонии: как правильно выбрать продукт

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, на что нужно обязательно обратить внимание при выборе чая в магазине, сообщает Zakon.kz.

Диетолог отмечает, что при выборе чая необходимо вооружиться некоторыми знаниями, тогда чаепитие принесет удовольствие и пользу. Об этом пишет портал NEWS.ru.

Срок годности

При выборе чая на полках магазина обязательно нужно проверить срок годности продукта. Это так же важно, как проверять даты выпуска на всех продуктах питания, отмечает диетолог.

Упаковка

Чайные листья или гранулы обязательно должны быть упакованы в фольгированную пачку. Такой способ сохраняет вкус и аромат чая. В фольге также сохранится свежесть чайного продукта.

Только чай

Внутри упаковки, это уже покупатель сможет проверить после приобретения, не должно быть мусора, палочек или пыли. Такие признаки говорят о некачественном продукте, подчеркивает диетолог.

"По причине долгого или неправильного хранения на складе или в магазине заварка может заплесневеть. Понюхайте ее, если запах плесени присутствует, то чай некачественный и его употребление очень вредно для организма. Заварка должна пахнуть сухой травой, чаем", – говорит эксперт.

Важно также отметить "поведение" чая после заваривания. Все чаинки должны быть внутри напитка, на поверхности не должно плавать мусора или примесей.

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