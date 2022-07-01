Украл у знакомой телефон и снял ее сбережения: мужчину задержали в Алматы
Фото: polisia.kz
Полицейские Алматы установили, что подозреваемый украл у своей знакомой дорогостоящий мобильный телефон. Затем он осуществил незаконный доступ в приложение банка, передает Zakon.kz.
В другой раз фигурант попросил у прохожего телефон для звонка и, открыв мобильное приложение, перевел его деньги на свой счет. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении вышеуказанных краж задержан. Им оказался гражданин Х., 1998 года рождения. Доказана причастность подозреваемого к двум эпизодам. По указанным фактам возбуждено уголовное по ст.188 ч. 3 п. 2 УК РК.Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр
Задержанный признал свою вину. Он подтвердил причастность к преступлениям. Ему санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчину проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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