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Троих граждан Таджикистана задержали в Алматы по подозрению в разбойном нападении

Трех граждан Таджикистана задержали в Алматы по подозрению в разбойном нападении Фото: polisia.kz
Мигрантов из Таджикистана подозревают в том, что они проникли в квартиру жительницы Алматы, украли у нее золото и телефон. В одном из нападавших женщина узнала знакомого своей матери, сообщает Zakon.kz.

Полиция Алматы задержала граждан Таджикистана 1995, 1996 и 1992 годов рождения по подозрению в разбойном нападении на женщину.

По данным правоохранителей, в момент, когда предполагаемые преступники ворвались в квартиру через открытую дверь, женщина была дома. Ей угрожали расправой и потребовали отдать золотые изделия и IPhone 11.

"В одном из нападавших девушка узнала знакомого своей матери. К месту преступления злоумышленники приехали на автомашине Lada Priora. Задержанные арестованы", – прокомментировал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Полиция не исключает причастность к разбойному нападению других фигурантов.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя Павлодара, который незаконно проник в чужой дом и угрожал оружием девочке-подростку. Применяя насилие и угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник заставил девочку отдать ему 250 тысяч тенге. При этом он не обратил внимания на то, что попал на видео с камер наблюдения.

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Жанна Сагидулла
Алматы
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