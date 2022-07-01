Изменились правила проведения торгов по продаже земельных участков

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Приказом МСХ РК от 23 июня 2022 года внесены изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков в электронном виде на веб-портале реестра государственного имущества, сообщает Zakon.kz.

Так, выставление земельного участка на торги (аукционы) осуществляется двумя способами: формирование и утверждение местным исполнительным органом перечня земельных участков, выставляемых на торги;

поступление из геоинформационного сервиса предложений о вынесении свободного земельного участка на торги (аукцион) по установленной форме от лиц, заинтересованных в получении земельных участков. В прежней редакции перечень земельных участков, выставляемых на продажу, утверждался не акиматом, а продавцом. Подача предложения осуществляется в следующем порядке: подача предложения в геосервисе;

внесение границ земельного участка, загрузка тематических данных по земельному участку в цифровой карте, если отсутствуют установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты;

подписание предложения. Регистрация в геосервисе для подачи предложения осуществляется с указанием следующих данных: для физических лиц: индивидуального идентификационного номера, фамилии, имени и отчества;

для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера, полного наименования юридического лица, фамилии, имени и отчества первого руководителя;

контактных данных (почтовый и электронный адреса, телефон). Также из правил исключен параграф, регламентировавший процедуру проведения конкурса. Теперь продажа земельных участков осуществляется на аукционе. Приказ вводится в действие с 30 августа 2022 года. Читайте также «Желтая» зона по COVID-19 в Казахстане: МВК приняла дополнительные меры Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2022 года Мораторий на введение обязательной цифровой маркировки в Казахстане отклонили на заседании ЕМПС

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