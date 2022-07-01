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Законодательство РК

Изменились правила проведения торгов по продаже земельных участков

изменились правила проведения торгов по земельным участкам Фото: Zakon.kz
Приказом МСХ РК от 23 июня 2022 года внесены изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков в электронном виде на веб-портале реестра государственного имущества, сообщает Zakon.kz.

Так, выставление земельного участка на торги (аукционы) осуществляется двумя способами:

  • формирование и утверждение местным исполнительным органом перечня земельных участков, выставляемых на торги;

  • поступление из геоинформационного сервиса предложений о вынесении свободного земельного участка на торги (аукцион) по установленной форме от лиц, заинтересованных в получении земельных участков.

В прежней редакции перечень земельных участков, выставляемых на продажу, утверждался не акиматом, а продавцом.

Подача предложения осуществляется в следующем порядке:

  • подача предложения в геосервисе;

  • внесение границ земельного участка, загрузка тематических данных по земельному участку в цифровой карте, если отсутствуют установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты;

  • подписание предложения.

Регистрация в геосервисе для подачи предложения осуществляется с указанием следующих данных:

  • для физических лиц: индивидуального идентификационного номера, фамилии, имени и отчества;

  • для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера, полного наименования юридического лица, фамилии, имени и отчества первого руководителя;

  • контактных данных (почтовый и электронный адреса, телефон).

Также из правил исключен параграф, регламентировавший процедуру проведения конкурса. Теперь продажа земельных участков осуществляется на аукционе.

Приказ вводится в действие с 30 августа 2022 года.

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Лариса Черненко
МСХ РК Казахстан
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