Изменились правила проведения торгов по продаже земельных участков
Так, выставление земельного участка на торги (аукционы) осуществляется двумя способами:
формирование и утверждение местным исполнительным органом перечня земельных участков, выставляемых на торги;
поступление из геоинформационного сервиса предложений о вынесении свободного земельного участка на торги (аукцион) по установленной форме от лиц, заинтересованных в получении земельных участков.
В прежней редакции перечень земельных участков, выставляемых на продажу, утверждался не акиматом, а продавцом.
Подача предложения осуществляется в следующем порядке:
подача предложения в геосервисе;
внесение границ земельного участка, загрузка тематических данных по земельному участку в цифровой карте, если отсутствуют установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты;
подписание предложения.
Регистрация в геосервисе для подачи предложения осуществляется с указанием следующих данных:
для физических лиц: индивидуального идентификационного номера, фамилии, имени и отчества;
для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера, полного наименования юридического лица, фамилии, имени и отчества первого руководителя;
контактных данных (почтовый и электронный адреса, телефон).
Также из правил исключен параграф, регламентировавший процедуру проведения конкурса. Теперь продажа земельных участков осуществляется на аукционе.
Приказ вводится в действие с 30 августа 2022 года.