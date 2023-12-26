Что изменилось в Правилах продажи земельных участков на электронных торгах

И.о. Министра сельского хозяйства приказом от 20 декабря 2023 года внес изменения в Правила организации и проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков в электронном виде на веб-портале реестра государственного имущества, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлены новые понятия:

публичная кадастровая карта (ПКК) – цифровая карта, которая содержит информацию (сведения) из земельного, правового и градостроительного кадастров РК, а также иные сведения государственных органов и (или) организаций в соответствии с законодательством РК;

– цифровая карта, которая содержит информацию (сведения) из земельного, правового и градостроительного кадастров РК, а также иные сведения государственных органов и (или) организаций в соответствии с законодательством РК; информационная система единого государственного кадастра недвижимости (ИС ЕГКН) – информационная система, содержащая сведения земельного и правового кадастров, порядок ведения которых определяется Земельным кодексом и законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Земельный участок можно выставить на торги двумя способами:

формирование акиматом области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акимом города районного значения, поселка, села, сельского округа (продавец) перечня земельных участков, выставляемых на торги (аукционы) с последующем размещением их на ПКК; подача предложений о вынесении свободного земельного участка на торги (аукцион) по утвержденной форме путем самостоятельного формирования схемы отвода испрашиваемого земельного участка на ПКК. Ранее речь шла о поступлении предложения из геоинформационного сервиса от заинтересованных лиц.

Детализирована процедура подачи предложения о вынесении земельного участка на торги. Так, лицо, заинтересованное в получении земельного участка подает свое предложение в пределах границ города республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения в следующем порядке:

проходит процесс авторизации на портале, после осуществления авторизации на портале осуществляется переход к ИС ЕГКН;

отрисовывает испрашиваемый земельный участок и формирует на ПКК схему испрашиваемого земельного участка. Если испрашивается земельный участок в пределах границ города республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения для целей строительства, то нужно заполнить электронную форму опросного листа на подключение к инженерным сетям;

формирует предложение на портале путем подписания своей электронной цифровой подписью (ЭЦП);

подписанное предложение через портал направляется продавцу;

лицу, заинтересованному в получении земельного участка, в личный кабинет направляется уведомление о статусе принятия предложения.

При этом граждане, заинтересованные в получении земельного участка, могут просматривать сведения о земельных участках на ПКК на любой стадии торгов и подавать предложение до принятия решения о вынесении земельного участка на торги.

При внесении границ земельного участка на ПКК ему присваивается условный идентификационный номер.

Если испрашиваемый земельный участок на торги не выставлялся, либо на него отсутствует спрос, статус такого земельного участка на ПКК меняется, проставляется отметка о невостребованности, либо об отказе в выставлении земельного участка на торги. Ранее в правилах говорилось, что в указанных случаях идентификационный номер участка аннулировали по истечении года с момента его присвоения.

Помимо этого, в правилах изменена процедура рассмотрения предложения о вынесении земельного участка на торги. Так, продавец в течение 1 рабочего дня направляет поступившее предложение в структурное подразделение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка (структурное подразделение).

Структурное подразделение рассматривает поступившее предложение и в течение 2 рабочих дней определяет возможность либо невозможность предоставления земельного участка по заявленному целевому назначению в соответствии с утвержденным градостроительным документом, и в случае определения возможности предоставления испрашиваемого земельного участка в течение 5 рабочих дней формирует схему отвода земельного участка, с указыванием существующих инженерных коммуникаций.

Далее структурное подразделение в течение 1 рабочего дня с момента подготовки схемы отвода земельного участка, с приложением опросного листа для получения технических условий, направляет их одновременно на согласование государственным органам и иным организациям, перечень которых утвержден акиматом области, города республиканского значения, столицы, города областного значения и акимом города районного значения.

Согласующие государственные органы и иные организации в течение 5 рабочих дней с момента получения схемы отвода земельного участка представляют в электронном виде заключения.

Субъекты естественных монополий дополнительно представляют технические условия на подключение к инженерным сетям, в срок в течение:

5 рабочих дней для технически несложных объектов;

10 рабочих дней для технически сложных объектов;

2 рабочих дней для мотивированного отказа в выдачи технических условий с предварительной схемой трасс наружных инженерных сетей.

Согласование схемы отвода земельного участка осуществляется без каких-либо примечаний и оговорок.

Структурное подразделение в течение 1 рабочего дня с момента поступления от согласующих государственных органов и организаций положительного заключения направляет схему отвода земельного участка:

на ознакомление лицу, заинтересованному в получении земельного участка, в личный кабинет на портале;

в уполномоченный орган по земельным отношениям области, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения для дальнейшей подготовки земельного участка на торги (аукцион).

До размещения земельного участка на торги на портале сотрудник уполномоченного органа по каждому объекту торгов:

размещает сведения по свободным земельным участкам;

вносит электронные копии следующих документов:

акта об определении кадастровой (оценочной) стоимости объекта торгов (аукциона);

проекта договора купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка.

Сведения по свободным земельным участкам размещаются в следующем порядке:

сотрудник уполномоченного органа вносит сведения по свободным земельным участкам в региональные геоинформационные системы (РГИС), а РГИС передает сведения по свободным земельным участкам в ИС ЕГКН;

ИС ЕГКН присваивает земельному участку условный идентификационный номер и направляет его в РГИС. Условный идентификационный номер земельного участка используется для создания торгов (аукциона) на портале;

ИС ЕГКН перенаправляет полученные от РГИС сведения по свободным земельным участкам на ПКК.

Кроме того, правилами регламентировано создание торга на веб-портале:

сотрудник продавца вносит условный идентификационный номер земельного участка, полученный из ИС ЕГКН, фотографии земельного участка и электронные копии документов, указанных выше;

после создания объекта торга веб-портал автоматически направляет в ИС ЕГКН дату, время проведения торга и статус "Прием заявок на торги (аукцион)";

ИС ЕГКН сохраняет полученные сведения и перенаправляет их на ПКК;

на ПКК на схеме границ земельного участка отображаются статус "Прием заявок на торги (аукцион)" и сведения по дате и времени проведения торга (аукциона).

Для участия в торгах участник подает заявку на портале и подписывает ЭЦП.

Уточнено, что если на момент начала торгов в аукционном зале по объекту торгов зарегистрировался и находится один участник, то торги по данному объекту признаются несостоявшимися. Исключением являются торги на понижение цены, на которых допускается продажа объекта торгов единственному участнику.

В правилах полностью обновлена процедура подведения итогов торгов.

В частности, говорится, что ИС ЕГКН направляет на портал следующие документы о результатах проведения торга (аукциона):

для победителя – протокол о результатах торгов, договор купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка, сведения о сумме выкупа и реквизиты для оплаты;

для остальных участников – протокол о результатах торгов.

Если торги не состоялись, то сотрудником уполномоченного органа в РГИС создается новый лот (номер нового лота не должен совпадать с номером предыдущего несостоявшегося лота) по имеющемуся условному идентификационному номеру земельного участка. РГИС передает сведения по вновь выставляемому на торги земельному участку в ИС ЕГКН.

На веб-портале сотрудником уполномоченного органа также создается новый торг по данному объекту по имеющемуся условному идентификационному номеру земельного участка.

Победитель торга определяется на веб-портале автоматическим формированием протокола о результатах торгов, после которого веб-портал направляет в ИС ЕГКН статус "Торг (аукцион) состоялся" с электронным протоколом о результатах торгов.

ИС ЕГКН сохраняет полученные сведения и перенаправляет их на ПКК для изменения статуса земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка заключается в электронном формате на веб-портале и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов (аукциона).

Веб-портал направляет в ИС ЕГКН статус "Договор купли-продажи подписан" с электронным договором купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка.

ИС ЕГКН обеспечивает передачу статуса "Договор купли-продажи подписан" на ПКК для изменения статуса земельного участка, а также сохранения договора купли-продажи земельного участка или права аренды земельного участка в личном кабинете победителя на ПКК.

Уточнен порядок расчетов между покупателем и продавцом. Так, покупатель производит перечисление платежей до 10 000 МРП (до 36 920 000 тенге в 2024 году) организатору через платежный шлюз "электронного правительства". В случае, если сумма платежа превышает 10 000 МРП, победитель прикладывает электронную копию квитанции об оплате.

Приказ вводится в действие 5 января 2024 года.