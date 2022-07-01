Сильные дожди, гроза и град – прогноз погоды в Казахстане на 2-4 июля

Фото: unsplash

Синоптики предоставили прогноз погоды на 2-4 июля: в Казахстане на большей части ожидаются сильные дожди, гроза, град, шквал, усиление ветра и прохладная погода, передает Zakon.kz.

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