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Сильные дожди, гроза и град – прогноз погоды в Казахстане на 2-4 июля

прогноз погоды в Казахстане на 2-4 июля Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды на 2-4 июля: в Казахстане на большей части ожидаются сильные дожди, гроза, град, шквал, усиление ветра и прохладная погода, передает Zakon.kz.
На погоду большей части республики будет оказывать свое влияние южный циклон, который принесет дожди с грозами: 2 июля на западе, 3 июля на северо-западе, 4 июля на юге, в центре республики ожидаются сильные дожди, а также град, шквал, усиление ветра.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, практически на всей территории Казахстана сохранится прохладная погода.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на июль 2022 года. В течение первой декады месяца на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды.

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