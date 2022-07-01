Как утилизировать госсимволы в Казахстане – правила

Государственные символы ветшают и приходят в негодность, периодически их находят на свалках или используют не по назначению. Как правильно утилизировать ветхие флаги и гербы, расскажет Zakon.kz.

Так, в Казахстане приняты специальные Правила замены и уничтожения государственных символов РК, не соответствующих национальным стандартам (нарушена форма, размеры или технические требования).

Они предусматривают, что замена и уничтожение не соответствующих национальным стандартам Государственного Флага, Государственного Герба РК осуществляются постоянно действующей комиссией государственного органа или организации.

К примеру, такие комиссии есть в МВД РК и других госорганах Казахстана.

Замена и уничтожение пришедшего в негодность или не соответствующего национальным стандартам флага или герба осуществляются владельцами зданий (помещений), на которых госсимволы были установлены или размещены. Притом работы по замене должны осуществляться в течение одного рабочего дня.

Уничтожение государственных символов производится путем сжигания, расплавления, измельчения на кусочки размером не более 2,5 квадратных сантиметра, дробления, превращения в бесформенную массу или порошок, в целях исключения возможности их повторного применения.

Стоит отметить, что неправильная утилизация является незаконным использованием государственных символов.

Согласно Кодексу РК «Об административных правонарушениях» за такое использование госсимволов предусмотрено наказание:

за незаконное использование флага или герба и их изображений, а также использование и исполнение гимна с нарушением требований законодательства РК, – штраф в размере 200 МРП (612 600 тенге);

за неиспользование государственных символов в случаях, когда их использование является обязательным, – штраф на должностных лиц в размере 200 МРП.

За повторные нарушения в течение года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в размере 400 МРП (1 225 200 тенге).

Кроме того, статья 372 Уголовного кодекса РК предусматривает за надругательство над государственными символами наказание в виде штрафа до 2 000 МРП (6 126 000 тенге), либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.