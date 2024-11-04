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Госсимволы нашли на свалке в Талгарском районе – что говорят в полиции и акимате

Госсимволы нашли на свалке в Талгарском районе – что говорят в полиции и акимате, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 12:35 Фото: Instagram/ile_krai
В Талгарском районе Алматинской области на свалку выбросили государственные символы. По данному факту полиция региона возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в одном из Instagram-пабликов, вопиющий случай произошел в селе Еркин. На видео, снятом на свалке, видны три государственных герба и голубой материал, напоминающий флаг. В комментариях казахстанцы потребовали найти и наказать виновных.

В областном департаменте полиции заявили, что "по факту надругательства над государственными символами полицией возбуждено уголовное дело".

"Сотрудниками Талгарской районной полиции инициированы необходимые оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. К виновным лицам будут приняты соответствующие меры, согласно действующему законодательству".Пресс-служба ДП Алматинской области

Также на публикацию отреагировали в районном акимате, где пояснили:

"Данная свалка находится на частной территории села Еркин Кайнарского сельского округа Талгарского района. В настоящее время сотрудниками МИО проведен осмотр места свалки. При проведенном визуальном осмотре было обнаружено, что рядом с указанными государственными символами имеются документы образовательного учреждения – колледжа, обстоятельства выясняются. С места свалки на данный момент государственные символы убраны".

В ведомстве заверили, что госсимволы будут уничтожены согласно правилам замены и уничтожения Государственного флага, Государственного герба Республики Казахстан, не соответствующих национальным стандартам, утвержденным постановлением правительства РК от 1 октября 2007 года №862. А в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры.

"Официально заявляем, что указанные государственные символы не принадлежат государственным учреждениям Талгарского района, в связи с чем в настоящее время данный вопрос рассматривается сотрудниками УП Талгарского района".Пресс-служба акимата Талгарского района

В июне 2023 года в Казахстане утвердили правила замены и уничтожения флага и герба, не соответствующих стандартам.

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