«Говорящий» дрон летает над озером Сайран в Алматы
Фото: pixabay
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы запустил дрон над озером Сайран. Теперь отдыхающих оповещают о правилах поведения на воде с высоты птичьего полета, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, с наступлением жаркой погоды увеличилось количество отдыхающих.
Кроме того, при рейдах часто фиксируют распитие спиртных напитков на водоемах.
С начала купального сезона на озере Сайран спасено 8 человек, двое из них – дети. При этом с июня месяца за купание в неотведенных для этого местах и распитие спиртных напитков у водоемов оштрафованы 26 нарушителей на общую сумму больше 100 тысяч тенге. Пресс-служба ДЧС Алматы
Ранее сообщалось, что у спасателей Алматы появился многофункциональный дрон. Он позволит определять место возникновения пожаров, а также нарушителей.
«Говорящий» дрон запустят над ущельями Алматы
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Он будет летать по выходным дням, когда в горной местной наблюдается скопление отдыхающих. Дальность полета – семь километров.Замначальника ДЧС Алматы Самат Асаинов
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