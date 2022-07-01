«Говорящий» дрон летает над озером Сайран в Алматы

Фото: pixabay

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы запустил дрон над озером Сайран. Теперь отдыхающих оповещают о правилах поведения на воде с высоты птичьего полета, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: