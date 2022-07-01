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«Говорящий» дрон летает над озером Сайран в Алматы

Сайран Алматы спасатели дрон Фото: pixabay
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы запустил дрон над озером Сайран. Теперь отдыхающих оповещают о правилах поведения на воде с высоты птичьего полета, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, с наступлением жаркой погоды увеличилось количество отдыхающих.

Кроме того, при рейдах часто фиксируют распитие спиртных напитков на водоемах.

С начала купального сезона на озере Сайран спасено 8 человек, двое из них – дети. При этом с июня месяца за купание в неотведенных для этого местах и распитие спиртных напитков у водоемов оштрафованы 26 нарушителей на общую сумму больше 100 тысяч тенге. Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее сообщалось, что у спасателей Алматы появился многофункциональный дрон. Он позволит определять место возникновения пожаров, а также нарушителей.

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Он будет летать по выходным дням, когда в горной местной наблюдается скопление отдыхающих. Дальность полета – семь километров.Замначальника ДЧС Алматы Самат Асаинов

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