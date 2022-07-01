По улицам Денвера прошел парад в честь новых чемпионов НХЛ

Американский хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» на улицах своего родного Денвера провел чемпионский парад после победы в Кубке Стэнли нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

На чествование лучшей команды Национальной хоккейной лиги 2022 года пришли тысячи болельщиков.

После парада на трибуне с торжественной речью выступили мэр Денвера Майкл Б. Хэнкок, губернатор штата Колорадо Джаред Полис и генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик.

«Колорадо Эвеланш» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» с общим счетом 4:2 в серии. Для «Лавин» это третий Кубок Стэнли, до этого клуб побеждал в 1996 и 2001 годах.

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