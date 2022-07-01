По улицам Денвера прошел парад в честь новых чемпионов НХЛ
На чествование лучшей команды Национальной хоккейной лиги 2022 года пришли тысячи болельщиков.
— Sportsnet (@Sportsnet) June 30, 2022
🎶 All The Small Things: Parade edition 🎶#GoAvsGo | #StanleyCup | @Avalanche pic.twitter.com/EYGTx44Sd9
После парада на трибуне с торжественной речью выступили мэр Денвера Майкл Б. Хэнкок, губернатор штата Колорадо Джаред Полис и генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик.
— Sportsnet (@Sportsnet) June 30, 2022
Jared Bednar got choked up during his speech at the #StanleyCup parade. 🥺💙@Avalanche | @AltitudeTV pic.twitter.com/kVPLckHf5A
«Колорадо Эвеланш» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» с общим счетом 4:2 в серии. Для «Лавин» это третий Кубок Стэнли, до этого клуб побеждал в 1996 и 2001 годах.
Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!