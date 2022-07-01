Токаев подписал поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов

Глава государства подписал поправки Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, повышение оценки по ряду рекомендаций ФАТФ, а также усиление ответственности.

В частности, устанавливается обязанность юрлиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников. Предусматривается распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства.

Будут замораживаться средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Новость по теме Ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, ужесточили в РК

Кроме того, усиливается уголовная ответственность за легализацию преступных средств и устанавливается уголовное наказание в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ.

Вдобавок устанавливается административная ответственность юрлиц за отмывание средств, полученных преступным путем. Сейчас такая ответственность в законодательстве отсутствует.

Также предусматривается, что органы финансового мониторинга наделяются полномочиями составлять протоколы административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения.

Госорганы наделяются компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа их деятельности на предмет выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.