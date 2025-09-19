#АЭС в Казахстане
Право

Токаев подписал поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 19:09 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 сентрября подписал закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.

Закон разработан в целях усовершенствования национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также реализации международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

​Законом предусматривается следующее:

  • введение новых субъектов финансового мониторинга (организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, операторы сотовой связи, Государственная корпорация "Правительство для граждан") с закреплением уполномоченного органа;
  • введение для субъектов финансового мониторинга обязанности по направлению в уполномоченный орган сообщений о подозрительной деятельности.

Кроме того, систему оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма предлагается поделить на два уровня – национальную оценку, которую будет проводить уполномоченный орган по финансовому мониторингу, и секторальную оценку, проводимую государственными органами, осуществляющими в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ на основании методологии, согласованной с уполномоченным органом.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
