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Законодательство РК

Ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, ужесточили в РК

деньги Фото: Zakon.kz
Соответствующей закон подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования», – говорится в документе, опубликованном Акордой.

Закон направлен на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, повышение оценки по ряду рекомендаций ФАТФ, а также усиление ответственности.

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Кроме того, установлены обязанности юрлиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников. Предусматривается распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства. Согласно закону, будут замораживаться средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Ранее закон был одобрен Сенатом Парламента РК на пленарном заседании палаты.

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