Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

МВД Узбекистана о протестах: Жители неверно истолковали реформы

Узбекистан Фото: Telegram/Ateo Breaking
Пресс-служба МВД страны заявила о том, что демонстрации в городе Нукусе были незаконными, передает Zakon.kz.
1 июля, начиная примерно с 15:00, некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию. Пресс-служба МВД Узбекистана

По словам ведомства, для восстановления порядка на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов.

Новость по теме

Протесты в Узбекистане: каракалпаки выступили против лишения суверенитета

Отмечается, что с гражданами проводится работа по разъяснению недопустимости нарушений законодательства, а также рассмотрению обращений граждан в установленном порядке.

Читайте также

Протесты в Узбекистане: каракалпаки выступили против лишения суверенитета

Ситуация в Украине: новые санкции ЕС коснутся золота РФ, Болгария высылает росдипломатов

Китай планирует тестировать прибывающих из-за рубежа на вирус оспы обезьян

Елена Беляева
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шнар Муктарова объявлена в розыск, Экс-учредитель ТОО «Оператор РОП»
12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя ТОО «Оператор РОП»
знаки зодиака, свадьба, июль, астрологи
Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
Россиянин 6 лет использовал документы РК
Россиянин 6 лет жил по документам гражданина Казахстана
Нацбанк назвал причину ослабления тенге в июне
470 тенге за доллар: в Нацбанке назвали причину резкого ослабления тенге в июне
прогноз погоды на июль, Казахстан
Спад жары ожидается в июле в Казахстане
коронавирус меры Тугжанов
«Желтая» зона по COVID-19 в Казахстане: МВК приняла дополнительные меры
Казахстан, тенге, рубли, курс, Нацбанк, комментарий
Почему растет курс рубля в Казахстане, рассказали в Нацбанке
операторов сотовой связи уличили в высоких ценах на услуги
В Алматы два мобильных оператора установили монопольно высокие цены на свои услуги – АЗРК
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления