МВД Узбекистана о протестах: Жители неверно истолковали реформы

Пресс-служба МВД страны заявила о том, что демонстрации в городе Нукусе были незаконными, передает Zakon.kz.

1 июля, начиная примерно с 15:00, некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию. Пресс-служба МВД Узбекистана

По словам ведомства, для восстановления порядка на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов.

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Отмечается, что с гражданами проводится работа по разъяснению недопустимости нарушений законодательства, а также рассмотрению обращений граждан в установленном порядке.