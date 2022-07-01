Начато расследование смерти роженицы в Институте матери и ребенка в Алматы
Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 30 июня в АО «Научный центр акушерства, гинекологии и геронтологии». За семь дней до этого 34-летняя женщина попала в кому после кесарева сечения, передает Zakon.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 317 ч.3 УК РК.
В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия и назначены судебно-медицинские экспертизы. Прокурор Медеуского района города Алматы Асхат Жакупов
Ход расследования уголовного дела прокуратурой района взят на особый контроль.
Известно, что у погибшей остались двое несовершеннолетних детей – новорожденный сын и 11-летняя дочь.
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