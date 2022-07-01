Начато расследование смерти роженицы в Институте матери и ребенка в Алматы

Фото: Zakon.kz

Трагедия произошла 30 июня в АО «Научный центр акушерства, гинекологии и геронтологии». За семь дней до этого 34-летняя женщина попала в кому после кесарева сечения, передает Zakon.kz.

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