Чудеса медицины: казахстанка родила ребенка на третий день после пересадки печени

Медики Национального Центра акушерства, гинекологии и перинатологии помогли пациентке после трансплантации печени от посмертного донора родить здорового малыша, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения уточнили, что пересадка печени прошла всего три дня до кесарево сечения. Это была серьезная операция.

"Мы столкнулись с особым вызовом – пациентка после трансплантации печени от посмертного донора. Ее медицинский профиль был весьма серьезным: хронический вирусный гепатит C, хронический пиелонефрит, ОАА, послеоперационный рубец на матке после двух операций кесарева сечения, анемия и другие состояния. Однако ни сложности, ни риски не остановили нашу команду", – делится историей руководитель Центра.

Ребенок родился весом 2 275 грамм и ростом 47 сантиметров, оценка по шкале Апгар составила 7-8 баллов.

У пациентки нормальные показатели клинико-лабораторных данных, которые позволили ей выписаться вместе с малышом 21 июля.

