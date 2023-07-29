Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Чудеса медицины: казахстанка родила ребенка на третий день после пересадки печени

Чудеса медицины: казахстанка родила ребенка на третий день после пересадки печени Фото: пресс-служба Минздрава РК
Медики Национального Центра акушерства, гинекологии и перинатологии помогли пациентке после трансплантации печени от посмертного донора родить здорового малыша, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения уточнили, что пересадка печени прошла всего три дня до кесарево сечения. Это была серьезная операция.

"Мы столкнулись с особым вызовом – пациентка после трансплантации печени от посмертного донора. Ее медицинский профиль был весьма серьезным: хронический вирусный гепатит C, хронический пиелонефрит, ОАА, послеоперационный рубец на матке после двух операций кесарева сечения, анемия и другие состояния. Однако ни сложности, ни риски не остановили нашу команду", – делится историей руководитель Центра.

Ребенок родился весом 2 275 грамм и ростом 47 сантиметров, оценка по шкале Апгар составила 7-8 баллов.

У пациентки нормальные показатели клинико-лабораторных данных, которые позволили ей выписаться вместе с малышом 21 июля. 

Читайте также

Жителей алматинского микрорайона "Акжар" обеспечат водой

Специалисты выясняют, влияют ли космические отходы на экологию Ұлытау

В Астане, Алматы и еще двух городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия

Елена Вебер
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах
Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления