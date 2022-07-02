Акула напала на туристку в Египте, откусив ей руку и ногу
Фото: pixabay
На одном из пляжей египетского курорта Хургада на туристку из Австрии напала акула, сообщает Zakon.kz.
Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Хургаде.
Очевидцы сняли момент нападения на видео. В кадре люди, которые пытаются добросить спасательный круг до находящейся в море женщины, вокруг которой расплывается большое кровавое пятно.
Из этических соображений мы не можем видео опубликовать.
Женщину удалось вытащить из воды, но она скончалась от болевого шока по дороге в госпиталь.
Предполагается, что акулу привлекло скопление рыб, где плавала австрийка.
В связи с инцидентом на три дня с пятницы запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.
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