Акула напала на туристку в Египте, откусив ей руку и ногу

На одном из пляжей египетского курорта Хургада на туристку из Австрии напала акула, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщили в генеральном консульстве РФ в Хургаде.

Очевидцы сняли момент нападения на видео. В кадре люди, которые пытаются добросить спасательный круг до находящейся в море женщины, вокруг которой расплывается большое кровавое пятно.

Из этических соображений мы не можем видео опубликовать.

Женщину удалось вытащить из воды, но она скончалась от болевого шока по дороге в госпиталь.

Предполагается, что акулу привлекло скопление рыб, где плавала австрийка.

В связи с инцидентом на три дня с пятницы запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.