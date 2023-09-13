На египетском курорте Дахаб акула откусила девушке руку
Фото: pixabay
В Египте снова акула напала на туристку. Это произошло на курорте Дахаб. Пострадавшая выжила, ее вытащили на берег без сознания. Сейчас она в больнице, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru, пляж, где все произошло, находится примерно в 100 км от Шарм-Эль-Шейха. Сейчас он закрыт.
Хищница откусила девушке руку. По предварительным данным, девушка с парнем купались у отельного пляжа, когда на них напала акула.
Местные пытались поймать акулу, но пока безуспешно.
Это второй случай нападения акулы на человека в Египте за три месяца, в июне жертвой хищника стал россиянин, его не смогли спасти.
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