Казахстанские баскетболисты досрочно прошли первый этап отбора на ЧМ-2023

Мужская сборная Казахстана по баскетболу сумела досрочно завершить первый раунд отборочного цикла к мировому первенству 2023 года. 1 июля казахстанцы обыграли в Нур-Султане команду Ирана, сообщает Zakon.kz.

От встречи между принципиальными соперниками зависела судьба первого места в группе D. В случае победы казахстанцы досрочно могли выйти во второй этап квалификационного турнира. Напомним, что в первой выездной игре на иранском паркете, казахстанцы выиграли с разницей в четыре очка – 73:69.

Задача была выполнена повторно. Казахстанские баскетболисты снова обыграли иранцев - 68:60. Сборная Казахстана обеспечила себе первую итоговую строчку в группе и имеет отличный шанс пройти во второй раунд квалификации с максимальным количеством очков и непобежденной, для этого им надо одолеть Бахрейн в последней игре первого раунда.

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