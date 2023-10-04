Казахстанские футзалисты прилетели в Баку на важный матч отбора ЧМ-2024

6 октября сборная Казахстана по футзалу проведет встречу третьего тура отборочного раунда мирового первенства 2024 года против команды Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

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Противостояние между Азербайджаном и Казахстаном пройдет в Баку. Начало поединка – в 22:00 по времени Астаны. Для обеих сборных данная встреча очень важна, хозяева паркета нацелены взять три очка, чтобы не потерять шансы для поездки на ЧМ-2024.

А гости хотят укрепить свое лидерство в турнирной таблице подгруппы А, где они закрепились на первом месте с 6-ю очками после победы над Румынией (4:3) в предыдущем туре.

Азербайджанцы перед поединком со сборной Казахстана после двух туров располагаются на третьей строчке с тремя баллами, имея в своем активе одно поражение и одну победу. Проиграв на старте турнира на выезде румынам – 1:3, подопечные Виталия Борисова дома разгромили Голландию – 6:1.

На второй строчке турнирной таблицы подгруппы А находятся румынские футзалисты, которые 6 октября примут на своей арене Нидерланды. "Оранжевые" размещаются на последнем четвертом месте.

Финальная стадия ЧМ-2024 по футзалу пройдет в Ташкенте (Узбекистан) с 14 сентября по 6 октября.